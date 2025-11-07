Gerardo Pliego propone nueva Ley de Transparencia para el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El
legislador de Morena, Gerardo Pliego Santana, presentó una iniciativa para
crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de México y sus Municipios, con el objetivo de fortalecer la rendición de
cuentas y aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
La propuesta busca armonizar las prácticas de transparencia
entre los tres poderes del Estado y los municipios, creando un marco normativo
único que garantice el acceso efectivo a la información pública; además,
pretende establecer un canal de coordinación entre la Secretaría de la
Contraloría y las autoridades garantes del derecho de acceso a la información y
protección de datos personales.
Entre los principales propósitos de la ley destacan la
combatir la corrupción, consolidar instituciones abiertas y confiables, y
fomentar una rendición de cuentas efectiva mediante la puntualidad y veracidad
de la información, sin omitir el garantizar la protección de los datos
personales y la seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
El proyecto aborda también las deficiencias actuales en el
Estado de México, como los tiempos de respuesta prolongados y la falta de
portales armonizados entre los diferentes niveles de gobierno, que afectan la
eficiencia administrativa y la confianza pública. En este sentido, se propone
la interoperabilidad de sistemas y portales de información, la creación de
portales de datos abiertos, y procedimientos simplificados para las solicitudes
de información.
Otro aspecto clave de la iniciativa es el fortalecimiento de
los mecanismos de protección de datos personales y la instalación de un consejo
consultivo para fomentar la participación ciudadana y la vigilancia social.
Esta propuesta responde, además, a la necesidad de cumplir con el artículo
sexto de la Constitución, que garantiza el derecho al acceso a la información
pública.
Con esta ley, Gerardo Pliego busca no solo una respuesta institucional a la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado de México, sino también una voluntad moral y política de abrir las puertas del gobierno al escrutinio ciudadano y fortalecer la democracia.
