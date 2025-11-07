viernes, 7 de noviembre de 2025

Gerardo Pliego propone nueva Ley de Transparencia para el Estado de México


Gerardo Pliego propone nueva Ley de Transparencia para el Estado de México

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El legislador de Morena, Gerardo Pliego Santana, presentó una iniciativa para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de México y sus Municipios, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

La propuesta busca armonizar las prácticas de transparencia entre los tres poderes del Estado y los municipios, creando un marco normativo único que garantice el acceso efectivo a la información pública; además, pretende establecer un canal de coordinación entre la Secretaría de la Contraloría y las autoridades garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

Entre los principales propósitos de la ley destacan la combatir la corrupción, consolidar instituciones abiertas y confiables, y fomentar una rendición de cuentas efectiva mediante la puntualidad y veracidad de la información, sin omitir el garantizar la protección de los datos personales y la seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos ciudadanos.

El proyecto aborda también las deficiencias actuales en el Estado de México, como los tiempos de respuesta prolongados y la falta de portales armonizados entre los diferentes niveles de gobierno, que afectan la eficiencia administrativa y la confianza pública. En este sentido, se propone la interoperabilidad de sistemas y portales de información, la creación de portales de datos abiertos, y procedimientos simplificados para las solicitudes de información.

Otro aspecto clave de la iniciativa es el fortalecimiento de los mecanismos de protección de datos personales y la instalación de un consejo consultivo para fomentar la participación ciudadana y la vigilancia social. Esta propuesta responde, además, a la necesidad de cumplir con el artículo sexto de la Constitución, que garantiza el derecho al acceso a la información pública.

Con esta ley, Gerardo Pliego busca no solo una respuesta institucional a la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado de México, sino también una voluntad moral y política de abrir las puertas del gobierno al escrutinio ciudadano y fortalecer la democracia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 