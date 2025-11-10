Gobierno del Estado de México busca endurecer sanciones contra el acoso sexual con propuesta de reforma al Código Penal mexiquense
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una
iniciativa que reforma el Código Penal local para endurecer las sanciones
contra el acoso sexual y mejorar la atención a las víctimas. La propuesta, que
ya fue enviada al Congreso local, tiene como objetivo garantizar un entorno más
seguro y accesible para quienes sufren este tipo de delitos.
La reforma plantea que el acoso sexual sea sancionado desde
la primera denuncia, eliminando la necesidad de reincidencia, que hasta ahora
era un requisito para que se impusiera una pena. Además, las penas para los
agresores reincidentes se endurecerán, con un aumento de hasta el 50% en las
sanciones.
Otro aspecto clave es la inclusión de agravantes. Si el acoso sexual se comete aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, como en situaciones de desventaja o riesgo, la pena será más severa.
Este cambio aplica
no solo en espacios privados, sino también en lugares públicos y en el
transporte público de pasajeros.
La reforma también introduce un nuevo tipo penal dirigido a
servidores públicos, como policías y ministerios públicos, que no brinden la
atención adecuada a las víctimas de acoso sexual. Quienes sean sorprendidos
intimidando o disuadiendo a las denuncias enfrentarán penas de entre 2 y 6 años
de prisión, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos
públicos por un período equivalente a la pena impuesta.
La iniciativa incluye la perspectiva de género en la
interpretación y aplicación de las leyes, garantizando que se tomen en cuenta
las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. Esta medida tiene como
objetivo asegurar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas
afectadas.
Esta reforma forma parte de un plan integral de la administración estatal respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca combatir el abuso sexual en el país. Además de la reforma legislativa, el plan incluye la homologación del abuso sexual como delito grave, campañas de concientización, y la capacitación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
