lunes, 10 de noviembre de 2025

Gobierno del Estado de México busca endurecer sanciones contra el acoso sexual con propuesta de reforma al Código Penal mexiquense

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una iniciativa que reforma el Código Penal local para endurecer las sanciones contra el acoso sexual y mejorar la atención a las víctimas. La propuesta, que ya fue enviada al Congreso local, tiene como objetivo garantizar un entorno más seguro y accesible para quienes sufren este tipo de delitos.

La reforma plantea que el acoso sexual sea sancionado desde la primera denuncia, eliminando la necesidad de reincidencia, que hasta ahora era un requisito para que se impusiera una pena. Además, las penas para los agresores reincidentes se endurecerán, con un aumento de hasta el 50% en las sanciones.

Otro aspecto clave es la inclusión de agravantes. Si el acoso sexual se comete aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, como en situaciones de desventaja o riesgo, la pena será más severa. 

Este cambio aplica no solo en espacios privados, sino también en lugares públicos y en el transporte público de pasajeros.

La reforma también introduce un nuevo tipo penal dirigido a servidores públicos, como policías y ministerios públicos, que no brinden la atención adecuada a las víctimas de acoso sexual. Quienes sean sorprendidos intimidando o disuadiendo a las denuncias enfrentarán penas de entre 2 y 6 años de prisión, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período equivalente a la pena impuesta.

La iniciativa incluye la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las leyes, garantizando que se tomen en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. Esta medida tiene como objetivo asegurar el acceso efectivo a la justicia para todas las personas afectadas.

Esta reforma forma parte de un plan integral de la administración estatal respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca combatir el abuso sexual en el país. Además de la reforma legislativa, el plan incluye la homologación del abuso sexual como delito grave, campañas de concientización, y la capacitación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

