viernes, 7 de noviembre de 2025

Habrá seis nuevos parques industriales en el Estado de México


Habrá seis nuevos parques industriales en el Estado de México

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- El Estado de México se prepara para dar un paso más hacia el fortalecimiento de su infraestructura industrial, con una inversión que supera los 3,500 millones de pesos, la empresa de desarrollos inmobiliarios “Chesisa” anuncia la construcción de seis nuevos parques industriales en la entidad, los cuales estarán ubicados en los municipios de Tultitlán y Tultepec, dos de las zonas con mayor dinamismo económico del Valle de México.

El proyecto, que se alinea con las políticas del gobierno estatal liderado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tiene como objetivo generar más de 2,800 empleos directos y posicionar al Estado de México como un líder en el sector industrial. Estos parques no solo potenciarán la actividad económica local, sino que también consolidarán la presencia de la entidad en la red de desarrollos industriales del país.

Con más de 20 años de trayectoria en la región, Chesisa se ha convertido en un referente en el sector inmobiliario, enfocando sus esfuerzos en crear espacios productivos que impulsan el crecimiento económico regional. Su fundador y presidente del consejo, Isaac Cherem, subrayó que el Estado de México ha sido un aliado estratégico en el proceso de consolidación de estos proyectos. Según Cherem, la entidad ofrece condiciones ideales para la inversión, gracias a su ubicación geográfica privilegiada y su sólida infraestructura.

Por su parte, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, subrayó que estos nuevos proyectos permiten fortalecer aún más la presencia de Chesisa en una región estratégica que continúa consolidándose como motor económico del país con un total de 228 desarrollos industriales operando actualmente en la región. La ubicación estratégica conectada con importantes rutas de transporte y cerca de la Ciudad de México, continúa siendo una de las grandes ventajas competitivas que atrae a inversionistas nacionales e internacionales.

