Habrá seis nuevos parques industriales en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- El
Estado de México se prepara para dar un paso más hacia el fortalecimiento de su
infraestructura industrial, con una inversión que supera los 3,500 millones de
pesos, la empresa de desarrollos inmobiliarios “Chesisa” anuncia la
construcción de seis nuevos parques industriales en la entidad, los cuales
estarán ubicados en los municipios de Tultitlán y Tultepec, dos de las zonas
con mayor dinamismo económico del Valle de México.
El proyecto, que se alinea con las políticas del gobierno estatal liderado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tiene como objetivo generar más de 2,800 empleos directos y posicionar al Estado de México como un líder en el sector industrial. Estos parques no solo potenciarán la actividad económica local, sino que también consolidarán la presencia de la entidad en la red de desarrollos industriales del país.
Con más de 20 años de trayectoria en la región, Chesisa se
ha convertido en un referente en el sector inmobiliario, enfocando sus
esfuerzos en crear espacios productivos que impulsan el crecimiento económico
regional. Su fundador y presidente del consejo, Isaac Cherem, subrayó que el Estado
de México ha sido un aliado estratégico en el proceso de consolidación de estos
proyectos. Según Cherem, la entidad ofrece condiciones ideales para la
inversión, gracias a su ubicación geográfica privilegiada y su sólida
infraestructura.
Por su parte, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, subrayó que estos nuevos proyectos permiten fortalecer aún más la presencia de Chesisa en una región estratégica que continúa consolidándose como motor económico del país con un total de 228 desarrollos industriales operando actualmente en la región. La ubicación estratégica conectada con importantes rutas de transporte y cerca de la Ciudad de México, continúa siendo una de las grandes ventajas competitivas que atrae a inversionistas nacionales e internacionales.
