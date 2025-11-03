Hip Hop por la Paz: Reinserción social a través del arte
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Con el propósito de
fomentar la reinserción social y promover la paz y la no violencia, el proyecto
“Hip Hop por la Pa”z ha reunido a 135 personas privadas de la libertad en 20
centros penitenciarios del Estado de México, quienes se han sumado a esta iniciativa
artística única.
El programa, impulsado por la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM) y la Subsecretaría de Control Penitenciario, en
colaboración con el Colectivo Bendito Estilo A.C. y la Red Viral, se lanzó el
18 de julio de 2023 y ha logrado una participación destacada de 22 grupos
musicales, conformados principalmente por hombres (120) y 15 mujeres, quienes
han canalizado su creatividad a través de la composición de letras de rap
originales, abordando temas personales, familiares y sociales.
El objetivo principal de Hip Hop por la Paz es utilizar la
música como herramienta para fomentar la expresión creativa y los valores de
convivencia pacífica. A través de este proyecto, los participantes han
aprendido a generar un mensaje de cambio, fomentando la no violencia y trabajando
en su reinserción social.
Tras la evaluación de las propuestas por un comité
especializado, los centros penitenciarios ganadores fueron: Tlalnepantla en
primer lugar, Zumpango en segundo y Santiaguito en tercer lugar. También se
otorgaron menciones honoríficas a Valle de Bravo, Nezahualcóyotl Bordo,
Nezahualcóyotl Sur, Tenango del Valle y Ecatepec (varonil).
Este proyecto, alineado con el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029, ha logrado que el arte sea un instrumento fundamental en la transformación social de las personas privadas de la libertad, brindándoles una oportunidad de redención y expresión a través de la música.
