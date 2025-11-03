lunes, 3 de noviembre de 2025

Hip Hop por la Paz: Reinserción social a través del arte


Hip Hop por la Paz: Reinserción social a través del arte

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Con el propósito de fomentar la reinserción social y promover la paz y la no violencia, el proyecto “Hip Hop por la Pa”z ha reunido a 135 personas privadas de la libertad en 20 centros penitenciarios del Estado de México, quienes se han sumado a esta iniciativa artística única.

El programa, impulsado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Subsecretaría de Control Penitenciario, en colaboración con el Colectivo Bendito Estilo A.C. y la Red Viral, se lanzó el 18 de julio de 2023 y ha logrado una participación destacada de 22 grupos musicales, conformados principalmente por hombres (120) y 15 mujeres, quienes han canalizado su creatividad a través de la composición de letras de rap originales, abordando temas personales, familiares y sociales.

El objetivo principal de Hip Hop por la Paz es utilizar la música como herramienta para fomentar la expresión creativa y los valores de convivencia pacífica. A través de este proyecto, los participantes han aprendido a generar un mensaje de cambio, fomentando la no violencia y trabajando en su reinserción social.

Tras la evaluación de las propuestas por un comité especializado, los centros penitenciarios ganadores fueron: Tlalnepantla en primer lugar, Zumpango en segundo y Santiaguito en tercer lugar. También se otorgaron menciones honoríficas a Valle de Bravo, Nezahualcóyotl Bordo, Nezahualcóyotl Sur, Tenango del Valle y Ecatepec (varonil).

Este proyecto, alineado con el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029, ha logrado que el arte sea un instrumento fundamental en la transformación social de las personas privadas de la libertad, brindándoles una oportunidad de redención y expresión a través de la música.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 