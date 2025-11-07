viernes, 7 de noviembre de 2025

Huixquilucan avanza con la quinta vuelta del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”


Huixquilucan avanza con la quinta vuelta del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- En un recorrido que abarcó más de 2,400 kilómetros a lo largo y ancho de su municipio, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio inicio a la quinta vuelta del programa de atención ciudadana “Huixquilucan Contigo 24/7”, un esfuerzo con el que se han atendido más de 5,500 peticiones de la ciudadanía.

Este programa lanzado por la administración municipal, tiene como propósito brindar soluciones a las necesidades más apremiantes de los vecinos, tales como obra pública, servicios y seguridad, entre otros temas que impactan directamente en la calidad de vida de los huixquiluquenses.

Durante su recorrido, Romina Contreras destacó que “con esta iniciativa, no solo hemos caminado cada calle de Huixquilucan, sino que también hemos atendido cerca de 5 mil peticiones de la ciudadanía para que nuestro municipio siga avanzando y creciendo”.

En un esfuerzo paralelo por mejorar la infraestructura educativa del municipio, Romina Contreras inauguró recientemente tres nuevas aulas en el Jardín de Niños “Salvador Novo”, ubicado en la comunidad de San Fernando. Estas aulas, con una superficie total de 270 metros cuadrados, fueron diseñadas para ofrecer a los estudiantes un ambiente más seguro y cómodo para su aprendizaje.

“Es un honor poder entregar estos nuevos espacios, porque sabemos que una educación de calidad comienza con un entorno adecuado”, afirmó Contreras, quien aseguró que la infraestructura escolar es clave para el futuro de los niños de Huixquilucan.

Con cada vuelta del programa, Romina Contreras demuestra que el contacto directo con los ciudadanos sigue siendo la piedra angular de su administración. El programa “Huixquilucan Contigo 24/7” no solo es una muestra de acercamiento, sino una acción concreta para resolver las necesidades más urgentes de la comunidad. A lo largo de las cinco vueltas, se han realizado obras de pavimentación, mejoras en los servicios públicos, y una mayor presencia de seguridad, entre otros logros.

Con un claro objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, este programa ha sido clave para que Huixquilucan siga avanzando en el camino del progreso y el bienestar común.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 