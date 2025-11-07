Huixquilucan avanza con la quinta vuelta del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- En un
recorrido que abarcó más de 2,400 kilómetros a lo largo y ancho de su
municipio, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio
inicio a la quinta vuelta del programa de atención ciudadana “Huixquilucan
Contigo 24/7”, un esfuerzo con el que se han atendido más de 5,500 peticiones
de la ciudadanía.
Este programa lanzado por la administración municipal, tiene
como propósito brindar soluciones a las necesidades más apremiantes de los
vecinos, tales como obra pública, servicios y seguridad, entre otros temas que
impactan directamente en la calidad de vida de los huixquiluquenses.
Durante su recorrido, Romina Contreras destacó que “con esta iniciativa, no solo hemos caminado cada calle de Huixquilucan, sino que también hemos atendido cerca de 5 mil peticiones de la ciudadanía para que nuestro municipio siga avanzando y creciendo”.
En un esfuerzo paralelo por mejorar la infraestructura
educativa del municipio, Romina Contreras inauguró recientemente tres nuevas
aulas en el Jardín de Niños “Salvador Novo”, ubicado en la comunidad de San
Fernando. Estas aulas, con una superficie total de 270 metros cuadrados, fueron
diseñadas para ofrecer a los estudiantes un ambiente más seguro y cómodo para
su aprendizaje.
“Es un honor poder entregar estos nuevos espacios, porque
sabemos que una educación de calidad comienza con un entorno adecuado”, afirmó
Contreras, quien aseguró que la infraestructura escolar es clave para el futuro
de los niños de Huixquilucan.
Con cada vuelta del programa, Romina Contreras demuestra que
el contacto directo con los ciudadanos sigue siendo la piedra angular de su
administración. El programa “Huixquilucan Contigo 24/7” no solo es una muestra
de acercamiento, sino una acción concreta para resolver las necesidades más
urgentes de la comunidad. A lo largo de las cinco vueltas, se han realizado
obras de pavimentación, mejoras en los servicios públicos, y una mayor
presencia de seguridad, entre otros logros.
Con un claro objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes, este programa ha sido clave para que Huixquilucan siga avanzando en el camino del progreso y el bienestar común.
