Intentaba vender calaveritas de dulce para llevar comida a casa: Tianguistas la matan a golpes por ocupar espacio
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tepetlixpa.- El
pasado lunes, la tranquilidad del tianguis de Tepetlixpa se vio rota por un
brutal ataque contra Silvia, una joven madre de 30 años que solo trataba de
vender calaveritas de azúcar para las festividades de Día de Muertos, con el
fin de poder generar un ingreso para su hogar.
Según reportes todo comenzó cuando la joven junto con sus
dos hijos y su padre ocuparon un pequeño espacio dentro del tianguis para poder
realizar su vendimia y llevar comida a casa; esto, lamentablemente les
molestaría a sus presuntos familiares, quienes cerca de ocho personas, la
agredieron a golpes y con un tubo de metal. En el ataque también resultaron
lesionados el padre y los dos hijos de Silvia, quienes intentaron defenderla.
Los heridos fueron trasladados al Hospital de Alta
Especialidad de Ixtapaluca, donde anoche lamentablemente Silvia perdió la vida debido
a una fractura craneoencefálica provocada por el fuerte golpe recibido en la
cabeza.
Las autoridades ya investigan el caso, mientras que vecinos
y compañeros comerciantes exigen justicia y castigo para los responsables.
Los presuntos asesinos se dieron a la fuga y aún se desconoce su paradero.
