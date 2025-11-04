Lo agarran con droga en Huixquilucan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- A
plena luz del día, en la colonia Llano Grande, un operativo relámpago de la
Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) capturó a un joven de 18 años
identificado como Jonathan "N", quien intentó escapar tras ser
sorprendido manipulando paquetes sospechosos en su motocicleta marca Vento ysin placas de circulación.
El joven, quien al parecer llevaba meses operando en la
zona, intentó darse a la fuga al notar la presencia de los oficiales, pero no
contaba con la rapidez de los agentes, quienes lo alcanzaron antes de que
pudiera escapar. La sorpresa llegó al momento de la revisión de seis bolsas con
"cristal" y ocho cápsulas con presunta cocaína.
El hallazgo dejó claro que el joven no solo daba un paseo nocturno por las calles, pues las sustancias decomisadas podrían ser una gran amenaza para los jóvenes del lugar. Ahora, Jonathan "N" se encuentra a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal. El operativo Mexiquense Andante Seguro sigue su curso en busca de más sospechosos.
