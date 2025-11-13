Lo detienen tras golpear a abuelito en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un tranquilo
recorrido de vigilancia terminó en la detención de un hombre violento, señalado
por agredir brutalmente a un abuelito indefenso por las calles oscuras de
Tecámac.
Los hechos se registraron en la colonia Margarita F. Ayala,
cuando los uniformados realizaban labores preventivas y de vigilancia. De
pronto, un anciano, desesperado y agitando los brazos, pidió auxilio a los
guardianes del orden.
Entre sollozos, el afectado relató que un sujeto lo había
atacado físicamente sin motivo aparente. Los policías actuaron de inmediato,
brindando resguardo y protección al hombre mayor, mientras localizaban al
presunto agresor, identificado como Juan “N” de 46 años de edad.
El individuo fue asegurado en el lugar y, tras leerle sus
derechos, fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público, donde se determinará
su situación legal.
De acuerdo con las primeras versiones, el hecho podría
configurarse como el delito de violencia familiar, aunque las autoridades no
descartan otras líneas de investigación.
Vecinos del lugar, exigieron mayor presencia policial en la
zona, ya que según dicen “ya no se puede ni salir tranquilo a la calle”.
Mientras tanto, el caso sigue su curso ante las instancias correspondientes.
