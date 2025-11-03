lunes, 3 de noviembre de 2025

Más de 50 mil personas disfrutaron de "Ecos de la Eternidad" en Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Toluca vivió una fiesta llena de tradición y cultura con la celebración de “Ecos de la Eternidad”, un evento que rompió récord de asistencia con más de 57 mil 300 personas del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de las festividades del Día de Muertos.

El Pabellón Cultural Ecos de los Pueblos Mágicos fue el escenario donde el Estado de México brilló con 14 módulos temáticos, que ofrecieron una muestra única de las costumbres, gastronomía, y el arte de municipios como Aculco, Ixtapan de la Sal, Metepec, Valle de Bravo y muchos más.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico y la Feria del Burro de Otumba, fueron solo algunas de las atracciones que cautivaron a los visitantes.

El evento, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, también contó con actividades como la Ofrenda Monumental en Palacio de Gobierno y la Feria del Alfeñique en los Portales de Toluca, llevando a los asistentes a un viaje por la historia y la esencia de la región.

Con un homenaje vibrante a la memoria y las tradiciones mexiquenses, “Ecos de la Eternidad” no solo fue una celebración del Día de Muertos, sino una afirmación del legado cultural y turístico de la entidad, dejando una huella imborrable en quienes participaron.

