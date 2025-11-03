Más de 50 mil personas disfrutaron de "Ecos de la Eternidad" en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Toluca vivió una
fiesta llena de tradición y cultura con la celebración de “Ecos de la Eternidad”,
un evento que rompió récord de asistencia con más de 57 mil 300 personas del 31
de octubre al 2 de noviembre, en el marco de las festividades del Día de
Muertos.
El Pabellón Cultural Ecos de los Pueblos Mágicos fue el escenario donde el Estado de México brilló con 14 módulos temáticos, que ofrecieron una muestra única de las costumbres, gastronomía, y el arte de municipios como Aculco, Ixtapan de la Sal, Metepec, Valle de Bravo y muchos más.
La Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Santuario de Nuestra Señora de
Tonatico y la Feria del Burro de Otumba, fueron solo algunas de las atracciones
que cautivaron a los visitantes.
El evento, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo
del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, también contó con actividades
como la Ofrenda Monumental en Palacio de Gobierno y la Feria del Alfeñique en
los Portales de Toluca, llevando a los asistentes a un viaje por la historia y
la esencia de la región.
Con un homenaje vibrante a la memoria y las tradiciones mexiquenses, “Ecos de la Eternidad” no solo fue una celebración del Día de Muertos, sino una afirmación del legado cultural y turístico de la entidad, dejando una huella imborrable en quienes participaron.
