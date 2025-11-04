Masacre en Acolman deja 3 muertos y un herido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- La calma
de la noche se rompió con el estruendo de las balas. En la calle Valle de
Odisea, colonia Real del Valle Segunda Sección, se vivió una verdadera noche de
terror, cuando una riña vecinal terminó en una masacre.
De acuerdo con los primeros reportes, Roberto Carlos “N”,
expolicía y youtuber conocido como “El Custodio”, abrió fuego contra cuatro
personas, dejando tres muertos y un herido de gravedad.
Entre las víctimas se encuentra Omar, un joven taquero de 21 años, muy querido en el barrio. El muchacho, según testigos, corrió a auxiliar a una pareja baleada, sin imaginar que la muerte lo esperaba entre el humo y el plomo. Una bala lo alcanzó quitándole la vida.
Según informes, todo comenzó cuando el agresor discutió
acaloradamente con una pareja de vecinos, a quienes acusaba de invadir su
propiedad. La situación escaló hasta que el sujeto sacó su arma de fuego y
descargó todo su coraje en una lluvia de plomo.
“El Custodio” transmitió parte del tiroteo en vivo, diciendo
que actuaba “en defensa propia” y que “solo se defendía de invasores”. Sin
embargo, tras el brutal ataque, apagó la cámara y huyó del lugar, dejando tras
de sí un rastro de sangre y dolor.
Aunque las fuerzas armadas arribaron minutos después, la balacera continuó por varios instantes, mientras el sospechoso escapaba entre la oscuridad. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna versión oficial sobre lo ocurrido.
