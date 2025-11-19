Mauro Mosquera presenta en México su nuevo sencillo “Un beso”, lleno de alma, sabor y herencia salsera
El inconfundible Mauro Mosquera, una de las voces más
queridas y respetadas del género salsa en Colombia y en toda Hispanoamérica,
que fue cantante de Niche llega esta semana a México para presentar
oficialmente su nuevo sencillo “Un Beso”, una canción vibrante que reafirma su
madurez artística y la fuerza emocional de su propuesta musical. El tema forma
parte de su producción “Llegando al 30”, un disco que ya suma cuatro canciones
reveladas y que marca un nuevo capítulo en la carrera de un intérprete que combina
historia, técnica y sensibilidad en cada nota.
“Un Beso” es una declaración rítmica que celebra el poder de
los sentimientos verdaderos. Con un arreglo lleno de energía, una letra que
acaricia el alma y la cadencia que ha distinguido a Mauro a lo largo de los
años, el tema se instala como un himno al amor que transforma, que mueve y que
vuelve posible lo imposible. Desde el primer golpe de percusión, la canción se
despliega como un abrazo sincero al público mexicano, un país donde Mosquera
siempre ha encontrado un público cálido, exigente y apasionado por la salsa de
alto calibre.
La voz de Mauro es inconfundible. No solo interpreta: transmite, emociona y levanta a cualquiera del asiento. Su presencia escénica es magnética, heredera de una formación que comenzó desde muy joven en Medellín, donde nació bajo el nombre Mauricio Esneider Mosquera, dentro de una familia rodeada de música. Desde su primera participación en festivales de canción —donde su timbre y su interpretación sorprendieron a jueces y público— comenzó a perfilarse como un talento destinado a dejar huella. Su primer lugar en uno de estos concursos y la beca obtenida para estudiar técnica vocal en la escuela de música La Suite fueron el punto de inflexión: ahí se consolidó su decisión de entregarse por completo al canto.
Los primeros años de Mosquera fueron un laboratorio de
ritmos y aprendizajes. Participó en orquestas locales como Rumba Latina y La
Fuerza, donde alternó entre la percusión —destacado bongosero— y la
interpretación, al tiempo que se curtía en géneros como cumbia, vallenato,
música tropical y, por supuesto, salsa. Su talento polifacético lo llevó a
colaborar con proyectos como Timbalaye, con quienes representó a Antioquia en
festivales de jazz en Bogotá, y más tarde grabó con Junior Band, El Súper Combo
Veracruz, La Tropibanda, The Latin Brothers y Fruko y sus Tesos, además de
comenzar a destacar como compositor con temas como “Naufragio”, éxito del Combo
de las Estrellas.
Sin embargo, su salto definitivo a la historia de la salsa
llegó en agosto de 2002, cuando Jairo Varela, fundador de Grupo Niche, lo
convocó a una audición en Miami. La voz y la fuerza escénica de Mauro lo
convirtieron en elección inmediata. Con Niche grabó el álbum Control Absoluto,
donde interpretó cuatro temas, incluido el inolvidable “Salao”. A partir de
entonces, su nombre comenzó a resonar por el mundo: giras internacionales en
España, Japón, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Curazao y más le
permitieron consolidarse como un cantante de peso histórico en el género.
Esa etapa como excantante de Grupo Niche no solo lo impulsó
a nivel global, sino que le dio las herramientas para consolidar su estilo
actual: poderoso, elegante, emocional y profundamente conectado con la
tradición de la salsa original. Con su proyecto The Colombian Salsa y su
trabajo como compositor e intérprete, Mauro ha seguido construyendo una
trayectoria sólida que lo mantiene vigente y admirado por nuevas generaciones
de salseros. Su álbum Salsa y Más ya mostraba esa madurez artística plena,
donde recorre con facilidad ritmos románticos, temas de despecho y piezas
festivas que hacen honor a la esencia gozadora de su país.
Hoy, con “Un Beso”, Mauro Mosquera ofrece una pieza que
combina todo lo que lo ha hecho grande: su timbre cálido, su energía
arrolladora, su sensibilidad para contar historias y esa elegancia
interpretativa que solo los grandes poseen. La canción, que ya se encuentra
disponible en plataformas digitales, es una invitación a creer nuevamente en el
amor que transforma, en el romance que nace de un gesto tan sencillo como
eterno, en la magia que resurge cada vez que una voz auténtica se posa sobre
una melodía perfecta. El video del sencillo está disponible en el siguiente
link https://youtu.be/AM6RZD_qoQk
El lanzamiento en México de “Un Beso” confirma una vez más la relevancia de Mauro Mosquera como uno de los intérpretes esenciales del género y como una figura que sigue enriqueciendo la escena salsera de habla hispana. Su camino lo respalda, su voz lo distingue y su música —siempre honesta, siempre viva— vuelve a recordarle al público que un beso, a veces, puede cambiarlo todo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión