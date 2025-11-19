miércoles, 19 de noviembre de 2025

Mauro Mosquera presenta en México su nuevo sencillo “Un beso”, lleno de alma, sabor y herencia salsera


El inconfundible Mauro Mosquera, una de las voces más queridas y respetadas del género salsa en Colombia y en toda Hispanoamérica, que fue cantante de Niche llega esta semana a México para presentar oficialmente su nuevo sencillo “Un Beso”, una canción vibrante que reafirma su madurez artística y la fuerza emocional de su propuesta musical. El tema forma parte de su producción “Llegando al 30”, un disco que ya suma cuatro canciones reveladas y que marca un nuevo capítulo en la carrera de un intérprete que combina historia, técnica y sensibilidad en cada nota.

“Un Beso” es una declaración rítmica que celebra el poder de los sentimientos verdaderos. Con un arreglo lleno de energía, una letra que acaricia el alma y la cadencia que ha distinguido a Mauro a lo largo de los años, el tema se instala como un himno al amor que transforma, que mueve y que vuelve posible lo imposible. Desde el primer golpe de percusión, la canción se despliega como un abrazo sincero al público mexicano, un país donde Mosquera siempre ha encontrado un público cálido, exigente y apasionado por la salsa de alto calibre.

La voz de Mauro es inconfundible. No solo interpreta: transmite, emociona y levanta a cualquiera del asiento. Su presencia escénica es magnética, heredera de una formación que comenzó desde muy joven en Medellín, donde nació bajo el nombre Mauricio Esneider Mosquera, dentro de una familia rodeada de música. Desde su primera participación en festivales de canción —donde su timbre y su interpretación sorprendieron a jueces y público— comenzó a perfilarse como un talento destinado a dejar huella. Su primer lugar en uno de estos concursos y la beca obtenida para estudiar técnica vocal en la escuela de música La Suite fueron el punto de inflexión: ahí se consolidó su decisión de entregarse por completo al canto.

Los primeros años de Mosquera fueron un laboratorio de ritmos y aprendizajes. Participó en orquestas locales como Rumba Latina y La Fuerza, donde alternó entre la percusión —destacado bongosero— y la interpretación, al tiempo que se curtía en géneros como cumbia, vallenato, música tropical y, por supuesto, salsa. Su talento polifacético lo llevó a colaborar con proyectos como Timbalaye, con quienes representó a Antioquia en festivales de jazz en Bogotá, y más tarde grabó con Junior Band, El Súper Combo Veracruz, La Tropibanda, The Latin Brothers y Fruko y sus Tesos, además de comenzar a destacar como compositor con temas como “Naufragio”, éxito del Combo de las Estrellas.

Sin embargo, su salto definitivo a la historia de la salsa llegó en agosto de 2002, cuando Jairo Varela, fundador de Grupo Niche, lo convocó a una audición en Miami. La voz y la fuerza escénica de Mauro lo convirtieron en elección inmediata. Con Niche grabó el álbum Control Absoluto, donde interpretó cuatro temas, incluido el inolvidable “Salao”. A partir de entonces, su nombre comenzó a resonar por el mundo: giras internacionales en España, Japón, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Curazao y más le permitieron consolidarse como un cantante de peso histórico en el género.

Esa etapa como excantante de Grupo Niche no solo lo impulsó a nivel global, sino que le dio las herramientas para consolidar su estilo actual: poderoso, elegante, emocional y profundamente conectado con la tradición de la salsa original. Con su proyecto The Colombian Salsa y su trabajo como compositor e intérprete, Mauro ha seguido construyendo una trayectoria sólida que lo mantiene vigente y admirado por nuevas generaciones de salseros. Su álbum Salsa y Más ya mostraba esa madurez artística plena, donde recorre con facilidad ritmos románticos, temas de despecho y piezas festivas que hacen honor a la esencia gozadora de su país.

Hoy, con “Un Beso”, Mauro Mosquera ofrece una pieza que combina todo lo que lo ha hecho grande: su timbre cálido, su energía arrolladora, su sensibilidad para contar historias y esa elegancia interpretativa que solo los grandes poseen. La canción, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, es una invitación a creer nuevamente en el amor que transforma, en el romance que nace de un gesto tan sencillo como eterno, en la magia que resurge cada vez que una voz auténtica se posa sobre una melodía perfecta. El video del sencillo está disponible en el siguiente link https://youtu.be/AM6RZD_qoQk

El lanzamiento en México de “Un Beso” confirma una vez más la relevancia de Mauro Mosquera como uno de los intérpretes esenciales del género y como una figura que sigue enriqueciendo la escena salsera de habla hispana. Su camino lo respalda, su voz lo distingue y su música —siempre honesta, siempre viva— vuelve a recordarle al público que un beso, a veces, puede cambiarlo todo.

