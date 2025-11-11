“No buscamos una alianza con Morena”: PRD refuerza su presencia en Axapusco, Tultepec y Zumpango.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.-Durante
las tomas de protesta, se pudo sentir el entusiasmo y firme convicción, donde
instalaron los Comités Municipales del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en distintos municipios del territorio mexiquense, consolidando la
presencia del partido, esta vez en la región Pirámides. Militantes de los
municipios aseguraron que el perredismo se mantiene aguerrido y comprometido,
aunque reconocieron que aún hay mucho trabajo por delante para fortalecer la
estructura política en los municipios.
Durante la toma de protesta de las nuevas dirigencias municipales en Tultepec y Zumpango, el dirigente estatal Arturo Piña García fue enfático al señalar que el PRD no realizará alianzas con Morena, reafirmando la autonomía y los principios del partido. “Nuestro compromiso es con la ciudadanía y con la defensa de un proyecto propio, sólido y coherente”, expresó Piña García ante los presentes.
La ceremonia contó con la presencia de Omar Ortega Álvarez,
diputado local y Coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien destacó la
importancia de fortalecer las bases del partido a nivel municipal. “Es tiempo
de unidad, trabajo constante y de construir desde abajo para lograr resultados
concretos”, afirmó Ortega.
Con la instalación de estos comités, el PRD busca consolidar su influencia en la región y preparar a sus militantes para los retos políticos que se avecinan, reforzando la idea de un partido cercano a la gente y comprometido con la justicia social.
