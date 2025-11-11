Octubre reporta 217 mil empleos formales, en el año llega a 550,794 plazas
Ciudad de México 10 de noviembre de 2025. El empleo formal
en México experimentó un notable incremento en octubre de 2025, sumando 217,491
nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Esta cifra representa el aumento más significativo reportado en
un mes desde 2004.
Según el reporte del IMSS, este repunte en la creación de
empleo durante el décimo mes del año no solo aceleró el ritmo de generación de
puestos de trabajo para 2025, sino que también superó el récord histórico de
207 mil empleos establecido en octubre
de 2022.
Pese al incremento histórico, en lo que va del 2025 año se
han creado 550 mil 794 empleos formales. Dicha cifra no logra equipararse a la
generación de empleos de 2024, ya que es 43 mil oportunidades laborales menor a
los 594 mil empleos formales del año pasado.
De forma histórica, el total de puestos de trabajo se ubica
como la tercera cifra más baja, solo por detrás de 2008, cuando se reportaron
356 mil puestos formales de trabajo, y 2004 con 479 mil puestos. Esto
exceptuando las pérdidas por las emergencias sanitarias de 2009 (-104 mil) y
2020 (-518 mil).
El impulso en el ritmo de generación de empleo se ha
sostenido gracias al trabajo permanente, que reportó para el décimo mes del año
137 mil 566 puestos de trabajo.
Por su parte el trabajo temporal registró un aumentó
significativo de septiembre a octubre, ya que en el noveno mes del año se
reportaron 3 mil 727 empleos y para octubre la cifra subió hasta los 79 mil
925.
Cierre de año positivo a menor ritmo
Según la última encuesta sobre expectativas de empleo
realizada por ManpowerGroup para el periodo de octubre a diciembre, el 44% de
los empleadores prevén aumentar sus plantillas laborales, 16% disminuirlas y
39% mantenerla sin cambios.
Los sectores con mejores expectativas de contratación para
el cierre de año son: Finanzas y Bienes Raíces (46%): Salud y Ciencias de la
Vida (37%): y Tecnologías de la Información (36%).
La empresa de capital humano pronostica que la generación de
empleo formal para el cierre de 2025 se encuentre entre los 40 mil y hasta 150
mil empleos en todo el año.
“Vemos que la generación se mantiene en positivo, pese a la
sostenida incertidumbre a lo largo de este año. La demanda de personal continua
para mantener las operaciones”, subrayó Alberto Alesi. Director General de
ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
“No observamos que existan intenciones de dejar de contratar
personal, sobre todo de sectores como comercio, servicios y trabajadores del
campo en que las temporadas de cierre de año son clave en sus ciclos
productivos”, agregó Alberto Alesi.
El directivo recordó que “en el último mes del año el registro de trabajadores ante el IMSS disminuye, efecto que no tiene que ver ni con el outsourcing, ni con una desaceleración económica, sino con los cierres de ciclos productivos o comerciales de las empresas. Por lo que será necesario esperar a fin de año para conocer cuántos de estos trabajadores permanecerán”.
