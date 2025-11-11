Operación Restitución: Fiscalía ha regresado más de 600 inmuebles despojados por crimen organizado a dueños legítimos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
esfuerzo por combatir uno de los delitos patrimoniales más prevalentes en la
entidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha puesto
en marcha el Operativo Restitución, un programa dirigido a devolver los inmuebles
asegurados por despojo y apropiación ilegal a sus legítimos propietarios.
Desde el inicio del operativo en el mes de abril, y bajo la dirección de las autoridades locales, se ha logrado asegurar un total de 1,114 inmuebles, de los cuales 627 han sido restituidos a sus dueños originales. Esta cifra continúa en aumento mientras se siguen llevando a cabo operativos en distintas partes del Estado, a fin de recuperar propiedades que fueron objeto de fraude o despojo.
Se sabe que el programa está alcanzando áreas urbanas y
rurales de todo el territorio mexiquense, abarcando casi la mitad de municipios.
Autoridades han señalado que el operativo ha permitido frenar, en varios casos,
intentos de fraude y abuso de poder por parte de grupos criminales dedicados a
estos ilícitos.
El principal objetivo de la Operación Restitución es no solo
recuperar bienes, sino también devolver la confianza de los ciudadanos en las
instituciones encargadas de garantizar la legalidad. En palabras de la propia
fiscalía, este tipo de operativos es fundamental para restaurar el orden en un
sector que afecta directamente la estabilidad patrimonial de miles de familias.
Además, las autoridades hacen un llamado urgente a la población para denunciar cualquier intento de despojo o fraude inmobiliario, enfatizando que la denuncia oportuna es clave para dar con los responsables y evitar que más personas sean afectadas.
