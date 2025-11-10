Propuesta del PAN busca erradicar discriminación en el acceso a la vivienda en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una
jugada legislativa que promete transformar la situación habitacional del territorio
estatal, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), encabezado por el diputado
Pablo Fernández de Cevallos, ha presentado una propuesta que promete erradicar
la discriminación en el acceso a la vivienda, particularmente en lo que
respecta a las familias con niños y personas que cohabitan con animales de
compañía.
La iniciativa, lanzada por la diputada Krishna Karina
Romero, busca modificar la Ley de Vivienda del Estado de México para prohibir
las prácticas excluyentes que hoy limitan el derecho a una vivienda digna, solo
por el hecho de convivir con menores o mascotas. En pleno siglo XX, esta
propuesta se erige como una respuesta a una problemática que afecta a miles de
familias en el Estado de México y que, según el Grupo Parlamentario del PAN, ya
no puede seguir siendo ignorada.
La discriminación en el acceso a la vivienda se presenta en formas sutiles pero evidentes. Frases como “No se aceptan niños”, “Solo adultos” o “No se permiten mascotas” son comunes en anuncios de renta o venta de inmuebles, creando barreras para sectores que, sin lugar a dudas, deberían tener las mismas oportunidades para acceder a una vivienda adecuada. Esto afecta a miles de familias, pero especialmente a aquellas que son encabezadas por madres solteras, parejas jóvenes con mascotas, o adultos mayores que desean convivir con sus animales.
La nueva reforma busca que las personas no sean rechazadas
por su composición familiar o estilo de vida, sino que tengan acceso a un
espacio digno para vivr, sin importar si tienen hijos o mascotas. Se trata de
garantizar que lo que define la viabilidad de un contrato de arrendamiento no
sea su situación familiar, sino su capacidad económica.
El Estado de México, con 16.9 millones de habitantes,
enfrenta una crisis habitacional alarmante. De las 4.5 millones de viviendas
particulares habitadas, más de 2.6 millones presentan carencias estructurales o
de servicios básicos, lo que impacta negativamente en el derecho de los
ciudadanos a disfrutar de un hábitat adecuado y saludable. Además, un 18.5% de
las viviendas propias carecen de título de propiedad, lo que dificulta aún más
el acceso de muchas familias a una vivienda estable.
La reforma plantea, entre otros puntos, que se reconozca
explícitamente que no deben existir restricciones para aquellos que conviven
con infancias o anmales, y que el acceso a la vivienda debe basarse
exclusivamente en criterios de necesidad social y capacidad económica, respetando
siempre la equidad y la inclusión social.
El futuro de esta reforma dependerá de los debates y consensos que se generen en el Congreso local, pero sin duda alguna, marca el comienzo de un cambio significativo en el tratamiento de las familias en el mercado de la vivienda del Estado de México.
