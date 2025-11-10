lunes, 10 de noviembre de 2025

Propuesta del PAN busca erradicar discriminación en el acceso a la vivienda en el Estado de México


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una jugada legislativa que promete transformar la situación habitacional del territorio estatal, el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), encabezado por el diputado Pablo Fernández de Cevallos, ha presentado una propuesta que promete erradicar la discriminación en el acceso a la vivienda, particularmente en lo que respecta a las familias con niños y personas que cohabitan con animales de compañía.

La iniciativa, lanzada por la diputada Krishna Karina Romero, busca modificar la Ley de Vivienda del Estado de México para prohibir las prácticas excluyentes que hoy limitan el derecho a una vivienda digna, solo por el hecho de convivir con menores o mascotas. En pleno siglo XX, esta propuesta se erige como una respuesta a una problemática que afecta a miles de familias en el Estado de México y que, según el Grupo Parlamentario del PAN, ya no puede seguir siendo ignorada.

La discriminación en el acceso a la vivienda se presenta en formas sutiles pero evidentes. Frases como “No se aceptan niños”, “Solo adultos” o “No se permiten mascotas” son comunes en anuncios de renta o venta de inmuebles, creando barreras para sectores que, sin lugar a dudas, deberían tener las mismas oportunidades para acceder a una vivienda adecuada. Esto afecta a miles de familias, pero especialmente a aquellas que son encabezadas por madres solteras, parejas jóvenes con mascotas, o adultos mayores que desean convivir con sus animales.

La nueva reforma busca que las personas no sean rechazadas por su composición familiar o estilo de vida, sino que tengan acceso a un espacio digno para vivr, sin importar si tienen hijos o mascotas. Se trata de garantizar que lo que define la viabilidad de un contrato de arrendamiento no sea su situación familiar, sino su capacidad económica.

El Estado de México, con 16.9 millones de habitantes, enfrenta una crisis habitacional alarmante. De las 4.5 millones de viviendas particulares habitadas, más de 2.6 millones presentan carencias estructurales o de servicios básicos, lo que impacta negativamente en el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un hábitat adecuado y saludable. Además, un 18.5% de las viviendas propias carecen de título de propiedad, lo que dificulta aún más el acceso de muchas familias a una vivienda estable.

La reforma plantea, entre otros puntos, que se reconozca explícitamente que no deben existir restricciones para aquellos que conviven con infancias o anmales, y que el acceso a la vivienda debe basarse exclusivamente en criterios de necesidad social y capacidad económica, respetando siempre la equidad y la inclusión social.

El futuro de esta reforma dependerá de los debates y consensos que se generen en el Congreso local, pero sin duda alguna, marca el comienzo de un cambio significativo en el tratamiento de las familias en el mercado de la vivienda del Estado de México.

