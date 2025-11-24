Realizan el Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- el Gobierno
del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, celebró del 17 al 23
de noviembre el Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar, reuniendo
a más de 9,000 asistentes en una auténtica fiesta del conocimiento. Durante
siete días se desarrollaron más de 140 actividades entre conferencias,
talleres, simposios, ponencias, mesas redondas y visitas culturales, conformando
un programa dinámico que atrajo a profesionales de todo el país y del
extranjero.
El evento contó con la participación de 169 ponentes nacionales y 24 internacionales provenientes de Estados Unidos, Cuba, España, Venezuela, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia. Los temas abordados abarcaron desde aspectos legales y humanización de la atención hasta innovación en trasplantes, medicina transfusional, rehabilitación, farmacovigilancia, vigilancia epidemiológica y atención primaria a la salud.
Como parte de la jornada se realizaron también el Primer
Congreso Internacional de Rehabilitación de Primer Contacto y el Primer Curso
Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos, este último acompañado de un
taller técnico para Procurador de Tejido Simple. Además, se llevaron a cabo
concursos de carteles de investigación y de fotografía bajo el tema “Atención
Primaria a la Salud a través de la lente”.
En su mensaje central, la Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, destacó la importancia del trabajo conjunto bajo la premisa de El Poder de Servir, reafirmando que la salud es un derecho y un pilar del bienestar social. Con énfasis señaló que invertir en salud es invertir en equidad, desarrollo y futuro.
