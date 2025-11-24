lunes, 24 de noviembre de 2025

Realizan el Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, celebró del 17 al 23 de noviembre el Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar, reuniendo a más de 9,000 asistentes en una auténtica fiesta del conocimiento. Durante siete días se desarrollaron más de 140 actividades entre conferencias, talleres, simposios, ponencias, mesas redondas y visitas culturales, conformando un programa dinámico que atrajo a profesionales de todo el país y del extranjero.

El evento contó con la participación de 169 ponentes nacionales y 24 internacionales provenientes de Estados Unidos, Cuba, España, Venezuela, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia. Los temas abordados abarcaron desde aspectos legales y humanización de la atención hasta innovación en trasplantes, medicina transfusional, rehabilitación, farmacovigilancia, vigilancia epidemiológica y atención primaria a la salud.

Como parte de la jornada se realizaron también el Primer Congreso Internacional de Rehabilitación de Primer Contacto y el Primer Curso Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos, este último acompañado de un taller técnico para Procurador de Tejido Simple. Además, se llevaron a cabo concursos de carteles de investigación y de fotografía bajo el tema “Atención Primaria a la Salud a través de la lente”.

En su mensaje central, la Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, destacó la importancia del trabajo conjunto bajo la premisa de El Poder de Servir, reafirmando que la salud es un derecho y un pilar del bienestar social. Con énfasis señaló que invertir en salud es invertir en equidad, desarrollo y futuro.

