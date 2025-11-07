Reportan disminución del 31% de homicidios en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un giro
que ha sorprendido incluso a las propias autoridades, el Estado de México
reportó una disminución del 31% en los homicidios dolosos durante los primeros
diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con datos oficiales, el número de víctimas pasó
de 1,936 en 2024 a 1,328 en 2025, lo que significa 608 vidas menos perdidas.
Esta reducción equivale, según las autoridades, a cinco meses sin víctimas de
este delito en todo el territorio mexiquense.
El resultado, aseguran fuentes institucionales, es producto
del trabajo coordinado en las Mesas de Paz, donde los tres órdenes de gobierno
participan bajo la dirección de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Entre las
estrategias aplicadas destacan la capacitación policial, los operativos en
zonas de alto riesgo, la entrega de patrullas y equipo, así como acciones de
mejora urbana destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana.
La Mesa de Paz está conformada por Horacio Duarte Olivares,
secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de
Seguridad; Maricela López Urbina, secretaria técnica; y José Luis Cervantes
Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, además de
representantes de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI).
El dato marca un cambio significativo en la tendencia delictiva y abre un nuevo capítulo en la medición de la seguridad estatal, mientras la ciudadanía y los especialistas observan si esta reducción histórica es realmente verdadera y en caso de serlo, si podrá sostenerse en el tiempo.
