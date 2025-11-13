jueves, 13 de noviembre de 2025

San Martín de las Pirámides refuerza seguridad durante fiesta patronal


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- La Dirección de Seguridad Pública de San Martín de las Pirámides ha llevado a cabo dos importantes actividades en los últimos días, con el propósito de garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes, así como fortalecer la comunicación entre autoridades y comunidad.

Durante la Fiesta Patronal, se implementó el operativo “Construcción por la Paz”, que incluyó recorridos de seguridad a pie en zonas comerciales, área de juegos mecánicos y teatro del pueblo, así como filtros de revisión preventiva. Además, los elementos realizaron acciones de proximidad social en los accesos principales, asegurando una presencia policial cercana y constante.

El operativo contó con la colaboración de Policía Estatal, Guardia Nacional y elementos de municipios vecinos, quienes contribuyeron a prevenir incidentes y brindar atención oportuna. La presencia de los uniformados fue bien recibida, los visitantes y vecinos pudieron sentir un ambiente festivo, alegre pero sobre todo seguro.

Por otro lado, se celebró la reunión con la comunidad de Tlachinolpa, organizada por la Dirección de Seguridad Pública y la Unidad de Análisis y Desarrollo Policial, con la participación de autoridades auxiliares y vecinos. El encuentro tuvo como objetivo escuchar las necesidades y preocupaciones de los habitantes y establecer acciones conjuntas para reforzar la seguridad y prevención en la comunidad.

Entre los temas abordados destacaron la cultura de la denuncia y la entrega de directorios telefónicos para comunicación directa y oportuna entre vecinos y autoridades, fortaleciendo así los lazos de confianza y colaboración ciudadana.

“Nuestro compromiso es con la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos de la mano con la comunidad para construir un San Martín más seguro y unido”, comentó José Meneses, presidente municipal de San Martín de las Pirámides.

