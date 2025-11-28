Sheinbaum y Gómez encabezan homenaje a personal de auxilio tras inundaciones
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- En la plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio en Santa Lucía, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezaron la ceremonia para reconocer al personal que brindó apoyo durante las fuertes lluvias que en octubre pasado, afectaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
Ambas mandatarias destacaron el compromiso de quienes
participaron en las labores de auxilio. Entre los homenajeados estuvieron
integrantes del Ejército Mexicano, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia
Nacional, así como personal de diversas dependencias federales como Bienestar,
Hacienda, Energía, Salud, Turismo y la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes. También se reconoció el trabajo de la Comisión
Federal de Electricidad, Protección Civil y los conocidos “camineros”.
Durante la emergencia se estableció un puente aéreo que
operó aeronaves de ala fija y rotativa, logrando más de 1,800 operaciones.
Gracias a ese esfuerzo se transportaron más de 700 toneladas de alimentos,
medicinas, agua, cobijas y personal médico, además de realizar traslados de
personas que requerían atención hospitalaria.
Fue un acto sencillo, pero cargado de gratitud y de ese espíritu solidario que marcó a toda una generación.
