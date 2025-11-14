Sheinbaum y Gómez inauguran clínicas del ISSSTE en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Ayer en el
municipio de Tecámac, fueron inauguradas dos clínicas de Medicina Familiar del
ISSSTE en la zona nororiente mexiquense, destinadas a ofrecer atención a 100
mil derechohabientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la
Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el acto
oficial donde se puso en operación la Clínica “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y
la Clínica “Héroes Tecámac”, instalaciones donadas por el municipio para reforzar
la red de salud pública.
Durante su mensaje, Sheinbaum reconoció el trabajo de la Gobernadora y destacó que invertir en el ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar es clave para mejorar los servicios médicos, afirmando que “la salud es un derecho, no un privilegio; eso defiende la Cuarta Transformación”.
A su vez, Delfina Gómez subrayó la importancia del cuidado
de la salud en el desarrollo comunitario y el esfuerzo conjunto de los tres
órdenes de gobierno, recordando que para la presidenta este rubro es prioridad
estratégica.
Las nuevas clínicas cuentan con consulta ambulatoria,
farmacia, archivo clínico, áreas de curación, quirófanos, sala de expulsión,
laboratorios, especialidades médicas, oftalmología, psicología y servicios de
planificación familiar, entre otros, para brindar atención integral a la
población.
Durante el evento también se contó con la presencia de David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, Martí Batres, Director General del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, Director Médico del ISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE, Rocío Villarauz Martínez, Directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación del ISSSTE y Rosa Wong, presidenta municipal de Tecámac
