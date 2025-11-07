SSEM obtiene el primer lugar en "Unidades de Prevención del Delito" dentro del Foro Nacional de Ciberseguridad 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un nuevo
logro suma a la lista de la Secretaría de Seguridad mexiquense, esta vez; la
Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
fue galardonada con el Primer Lugar Nacional en la categoría Unidades de
Prevención del Delito, dentro del 2° Foro Nacional de Ciberseguridad 2025,
organizado por la Alianza México Ciberseguro (AMCS).
Este reconocimiento, otorgado el pasado mes de septiembre,
destaca el liderazgo, la contribución y el compromiso de la corporación
mexiquense en la construcción de un entorno digital más seguro, a través de la
implementación de buenas prácticas en prevención de delitos cibernéticos,
sensibilización ciudadana y acción institucional sostenible.
La ceremonia contó con la presencia del titular de la SSEM,
Cristóbal Castañeda Camarillo, quien refrendó el respaldo de la mandataria
estatal al fortalecimiento de las estrategias tecnológicas de seguridad
pública.
Entre los finalistas se encontraron las Policías
Cibernéticas de San Luis Potosí y Michoacán, siendo el Estado de México quien
se llevó los máximos honores.
En colaboración con el INFOEM y la FGJEM, la Policía Cibernética desarrolla pláticas preventivas sobre protección de datos personales, navegación segura y prevención de delitos digitales, con especial atención a niñas, niños y adolescentes.
