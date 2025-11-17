SSEM y policía municipal de San Mateo Atenco desmontan 10 cámaras de videovigilancia ilegales
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Mateo Atenco.-La
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la policía
municipal aseguró 10 cámaras de videovigilancia colocadas de manera ilegal, según
informaron las autoridades.
Durante la intervención, los elementos retiraron los equipos
de vigilancia que estaban instalados en la vía pública y postes de luz sin
contar con ninguna autorización oficial, en los barrios de La Concepción,
Guadalupe, San Lucas, así como en el fraccionamiento Santa Elena y las colonias
Reforma y Álvaro Obregón.
Las autoridades aseguraron los 10 equipos de videovigilancia y anunciaron que la SSEM continuará aplicando diligencias para garantizar la protección de los habitantes de toda la entidad. La acción se realizó bajo la instrucción de las Mesas de Paz, con la finalidad de cancelar y prevenir el monitoreo ilegal que afecta a la comunidad.
