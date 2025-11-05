Tradición y color: así se celebró el Día de Muertos en Nopaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- El
municipio de Nopaltepec se pintó de tradición y color con diversas actividades
alusivas al Día de Muertos, organizadas por la Casa de Cultura “María Elena
Vázquez”, en coordinación con el H. Ayuntamiento que encabeza el presidente
municipal, Mario Elizalde Vázquez, y las instituciones educativas del
municipio.
Como parte de esta conmemoración, se realizó un vistoso concurso de ofrendas en el que se reflejaron la creatividad, el talento y el amor por las tradiciones mexicanas. Durante la jornada se tuvo un ambiente lleno de entusiasmo y alegría, donde cada altar sobresalió por su diseño, colorido y los elementos simbólicos que evocan nuestras raíces y costumbres.
Entre todas las participaciones destacó la ofrenda dedicada
a los expresidentes municipales, un tributo que despertó admiración y respeto
entre los presentes por su profundo significado y emotividad.
El Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo y compromiso de todas las instituciones participantes y extendió una invitación a las escuelas del municipio para que el próximo año se sumen nuevamente a esta celebración, con el propósito de mantener vivas y fortalecer las tradiciones que enorgullecen e identifican al pueblo nopaltepequense.
“Es un orgullo siempre celebrar juntos nuestras tradiciones
como mexicanos, y en Nopaltepec lo hacemos con mucho corazón para conmemorar a
quienes ya no están con nosotros; lo hacemos con amor y respeto”, expresó Elizalde
Vázquez.
Durante la ceremonia, el alcalde encendió una veladora en honor a los expresidentes municipales de Nopaltepec, entre ellos su padre, el Ing. Laureano Elizalde García, quien gobernó durante el periodo 1985–1987, en señal de gratitud y respeto.
