lunes, 10 de noviembre de 2025

Trataba de tocar a una menor en un parque: Está detenido

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una denuncia oportuna por parte de una vecina de la colonia El Arbolito Xalostoc en Ecatepec permitió que se lograra la captura de Felipe “N”, de 55 años, acusado de cometer abuso sexual contra una menor de edad.

Todo comenzó en la mañana del sábado, cuando durante un operativo de vigilancia en la zona, oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en el marco del programa Mando Unificado Zona Oriente, fueron alertados por una mujer que se acercó corriendo para denunciar que un hombre había tocado de manera indebida a su hija en un parque cercano.

La vecina, visiblemente angustiada, señaló al agresor y dio aviso inmediato a las autoridades, quienes no tardaron en interceptar al presunto responsable. Felipe “N” fue detenido en el lugar de los hechos, asegurando la integridad de la menor, quien fue acompañada a un lugar seguro por los agentes para recibir la atención necesaria.

El sospechoso fue trasladado en calidad de detenido al Centro de Justicia para las Mujeres, donde, conforme a los procedimientos legales, se le informó de sus derechos y se le brindó la protección correspondiente. En este centro se llevará a cabo la evaluación y se determinará su situación jurídica.

