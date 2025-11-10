Trataba de tocar a una menor en un parque: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una
denuncia oportuna por parte de una vecina de la colonia El Arbolito Xalostoc en
Ecatepec permitió que se lograra la captura de Felipe “N”, de 55 años, acusado
de cometer abuso sexual contra una menor de edad.
Todo comenzó en la mañana del sábado, cuando durante un
operativo de vigilancia en la zona, oficiales de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), en el marco del programa Mando Unificado Zona Oriente,
fueron alertados por una mujer que se acercó corriendo para denunciar que un
hombre había tocado de manera indebida a su hija en un parque cercano.
La vecina, visiblemente angustiada, señaló al agresor y dio
aviso inmediato a las autoridades, quienes no tardaron en interceptar al
presunto responsable. Felipe “N” fue detenido en el lugar de los hechos,
asegurando la integridad de la menor, quien fue acompañada a un lugar seguro
por los agentes para recibir la atención necesaria.
El sospechoso fue trasladado en calidad de detenido al Centro de Justicia para las Mujeres, donde, conforme a los procedimientos legales, se le informó de sus derechos y se le brindó la protección correspondiente. En este centro se llevará a cabo la evaluación y se determinará su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión