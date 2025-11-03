Una noche de fiesta acaba en tragedia. Joven muere al estrellarse con un árbol en la Texcoco - Lechería
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La mañana de
este domingo, un trágico accidente se registró en la carretera Texcoco-Lechería
cuando una camioneta Renault Oroch, de color rojo, impactó de manera violenta
contra un árbol en el camellón central, a la altura de Atenco. El fuerte choque
dejó como saldo una víctima mortal y tres personas gravemente heridas.
El conductor, un joven de tan solo 22 años, perdió la vida
al instante, mientras que los otros tres tripulantes del vehículo quedaron
atrapados entre los fierros, siendo rescatados con urgencia por los cuerpos de
emergencia.
Según los primeros informes de testigos, el exceso de
velocidad podría haber sido la causa principal del fatal accidente. Las
autoridades señalan que, aparentemente, los ocupantes del vehículo regresaban
de una fiesta y bajo los efectos del alcohol, lo que podría haber influido en
el comportamiento temerario al volante.
Los familiares del joven fallecido llegaron al lugar para identificar
el cuerpo. Las autoridades continúan con las investigaciones, pero una cosa
está clara, la combinación de alta velocidad y alcohol provocó el fatal
desenlace.
Ante esto, autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, pero sobre todo no manejar bajo los efectos de cualquier sustancia.
