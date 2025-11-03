lunes, 3 de noviembre de 2025

Una noche de fiesta acaba en tragedia. Joven muere al estrellarse con un árbol en la Texcoco - Lechería


Una noche de fiesta acaba en tragedia. Joven muere al estrellarse con un árbol en la Texcoco - Lechería

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La mañana de este domingo, un trágico accidente se registró en la carretera Texcoco-Lechería cuando una camioneta Renault Oroch, de color rojo, impactó de manera violenta contra un árbol en el camellón central, a la altura de Atenco. El fuerte choque dejó como saldo una víctima mortal y tres personas gravemente heridas.

El conductor, un joven de tan solo 22 años, perdió la vida al instante, mientras que los otros tres tripulantes del vehículo quedaron atrapados entre los fierros, siendo rescatados con urgencia por los cuerpos de emergencia.

Según los primeros informes de testigos, el exceso de velocidad podría haber sido la causa principal del fatal accidente. Las autoridades señalan que, aparentemente, los ocupantes del vehículo regresaban de una fiesta y bajo los efectos del alcohol, lo que podría haber influido en el comportamiento temerario al volante.

Los familiares del joven fallecido llegaron al lugar para identificar el cuerpo. Las autoridades continúan con las investigaciones, pero una cosa está clara, la combinación de alta velocidad y alcohol provocó el fatal desenlace.

Ante esto, autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, pero sobre todo no manejar bajo los efectos de cualquier sustancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 