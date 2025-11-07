viernes, 7 de noviembre de 2025

Vecinos de El Oro exigen destitución de presidenta municipal: acusan presunto desvío de recursos y falta de servicios


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Oro.- La alcaldesa de El Oro, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, se encuentra en el centro de una fuerte controversia luego de ser acusada de desviar recursos públicos y suspender servicios esenciales como la recolección de basura y el suministro de agua en varias comunidades del municipio.

El conflicto estalló ayer cuando decenas de vecinos se concentraron en el Palacio Municipal desde temprano, arrojando basura frente a las puertas del edificio como parte de su protesta y no permitiéndole la salida. Los vecinos, quienes han estado sin recolección de basura durante más de una semana, no sólo exigen que se restablezca el servicio, sino que piden la destitución inmediata de la presidenta municipal.

El caos comenzó cuando los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, quienes llevan varios días sin recibir su quincena, decidieron iniciar una huelga. Este parón afectó gravemente la recolección de residuos, sumiendo a El Oro en un escenario de desorden y descontento popular.

El colmo de la indignación llegó cuando, en un acto de desesperación, los manifestantes tomaron medidas drásticas: cuatro funcionarios públicos, incluido el Director de Servicios Públicos, fueron retenidos y amarrados por los vecinos como parte de su protesta. Los habitantes les exigieron que se pusieran a trabajar y recogieran la basura acumulada como única forma de dar solución a la crisis.

Por si fuera poco, la presidenta municipal enfrenta también 8 denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo.

El Oro está en crisis. Los vecinos claman por justicia, piden que se restablezcan los servicios básicos y exigen la destitución de la mandataria municipal. La presión está al límite, y la situación podría desbordarse si no se toman acciones inmediatas.

