VIDEO: Delincuente asalta panadería y escapa con las ganancias en Valle de Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- Un
nuevo asalto fue captado por las cámaras de seguridad de una panadería ubicada
sobre la avenida Adolfo López Mateos y Sur 2, en pleno corazón de Valle de
Chalco, donde un hombre armado encañonó a la empleada del establecimiento,
despojándola rápidamente de las ganancias del día.
En el nuevo metraje observa cómo, con total frialdad, el delincuente entra al negocio, saca una pistola y amenaza de inmediato a la joven trabajadora, quien ante los gritos le entrega el dinero sin poder hacer nada para evitar el atraco.
En cuestión de segundos, el sujeto se lleva el botín y huye
del lugar con total impunidad. Sin embargo, lo que no contaba el delincuente es
que las cámaras de seguridad de la panadería habían capturado su rostro
claramente, lo que deja la puerta abierta a su identificación y detención.
Las imágenes, que ya circulan entre los habitantes del
municipio, muestran al hombre vestido con ropa oscura y un sombrero que oculta
parcialmente su rostro, pero aún así los detalles de su apariencia podrían ser
claves para las autoridades que investigan el caso.
Este robo, que por su rapidez y violencia ha causado revuelo
en la zona, se suma a una serie de delitos similares que han incrementado en
los últimos meses en Valle de Chalco.
Vecinos exigen mayor presencia policiaca y medidas de seguridad para evitar que más comercios sean víctimas de la delincuencia que azota a la localidad.
