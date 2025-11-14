VIDEO: Peatón intenta cruzar la Toluca – Naucalpan y es atropellado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.-En una escena lamentable, las cámaras de seguridad del barrio de Gora, en San Francisco Chimalpa, captaron el instante en que un automovilista embistió a un peatón que intentaba cruzar la carretera Toluca–Naucalpan.
El vehículo, que circulaba a velocidad sostenida, impactó al
transeúnte y siguió su camino sin detenerse, perdiéndose entre el tráfico.
Testigos señalan que todo ocurrió en cuestión de segundos, dejando al afectado
tendido sobre el pavimento mientras algunos curiosos se acercaban para intentar
ayudar.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud del
lesionado, y las autoridades analizan los videos para dar con el paradero del
conductor responsable.
Elementos policiacos acudieron al punto para resguardar la zona y solicitar apoyo médico.
