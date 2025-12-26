Agarran a tres por secuestro y asesinato de su víctima en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Sobre el
fraccionamiento Galaxias, afuera de su domicilio, la víctima apenas alcanzó a
comprender lo que ocurría cuando dos vehículos le cerraron el paso. De una
camioneta negra bajaron hombres decididos; al volante iba Isaac “N” y a su lado
un sujeto apodado “El Payaso”, quien sacó un arma para gritar e intimidar.
Desde una unidad gris descendieron Abraham “N”, Mario “N” y otro individuo. La
orden fue directa; subirlo a la fuerza. En segundos la camioneta se perdió
rumbo a lo desconocido.
Días después, el cuerpo fue localizado sin vida en las
inmediaciones de la Laguna de Galaxias, confirmando que el secuestro había
terminado en tragedia. El caso encendió las alertas y la Fiscalía mexiquense se
lanzó a reconstruir cada paso, cada llamada, cada huella. Las piezas encajaron
y los nombres comenzaron a repetirse en los informes.
Con órdenes de aprehensión en mano, los señalados fueron capturados y enviados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social. El 23 de diciembre, la Autoridad Judicial determinó la vinculación a proceso por el delito de secuestro con agravante de causar la muerte, imponiendo prisión preventiva justificada y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión