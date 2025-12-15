Apicultores mexiquenses fortalecen sus colmenas con capacitación y nuevas herramientas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Villa Guerrero.- Entre
cajas de madera, zumbidos constantes y manos expertas, la apicultura sigue
creciendo gracias al trabajo directo de los apicultores que buscan fortalecer
sus colmenas y mejorar su producción. En el Centro de Investigación y
Transferencia de Tecnología La Paz, el intercambio de conocimientos se ha vuelto
clave para quienes viven de las abejas y saben que sin ellas no hay futuro para
el campo.
Ahí, productores han participado en capacitaciones que van
desde lo básico hasta niveles avanzados, aprendiendo sobre sanidad apícola,
control de plagas, manejo integral de apiarios y técnicas especializadas como
el traslarve. También se han acercado a prácticas agroecológicas que priorizan
el cuidado de las abejas, el uso de homeopatía y productos naturales como el
propóleo, así como la correcta utilización de herramientas y la planeación de
la inversión inicial.
Uno de los puntos más valorados por los apicultores es el acceso a material biológico a bajo costo, lo que les permite fortalecer sus apiarios sin comprometer su economía. Para 2025, una abeja reina tiene un costo subsidiado de 172 pesos, mientras que los núcleos, listos para integrarse a un apiario y con cuatro bastidores, abeja reina y alimento incluido, se ofrecen en 804 pesos.
Además del trabajo directo con las colmenas, se impulsa la
creación de jardines polinizadores, fundamentales para asegurar alimento y
refugio a las abejas. Plantas como salvias, lavandas, girasoles, hortensias,
dalias, diente de león, cosmos y aceitillo ya forman parte del paisaje
productivo que rodea a los apiarios, ayudando a fortalecer la polinización y la
biodiversidad.
El respaldo técnico se apoya en infraestructura
especializada que incluye siete apiarios, 87 cámaras de cría, 120 núcleos de
fecundación y dos incubadoras, herramientas que permiten mejorar la calidad
genética y la productividad de las colmenas. A esto se suma la capacitación
para transformar los productos de la colmena en jabones y jarabes, abriendo
nuevas oportunidades de ingreso para las familias apicultoras.
De acuerdo con Alvick Sánchez Díaz, auxiliar de investigador en el área pecuaria del ICAMEX, el objetivo es que las y los apicultores cuenten con conocimientos prácticos y tecnología que realmente puedan aplicar en su día a día, siempre cuidando a las abejas como los principales polinizadores. Tan solo en 2025, 321 productoras y productores han sido atendidos y se han impartido 20 cursos, reflejando un esfuerzo constante por fortalecer una actividad que no solo produce miel, sino que sostiene gran parte de la vida en el campo.
