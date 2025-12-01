Asaltan la caseta Peñon – Texcoco. Huían con más de 15 mil pesos cuando los agarraron.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La tarde del viernes se agitó cuando tres sujetos que viajaban en un Suzuki Swift gris fueron alcanzados por la ley, luego de que presuntamente asaltaran a la operadora de una caseta de cobro en la autopista Peñón–Texcoco. Según los primeros reportes, los tipos habrían amagado a la trabajadora con lo que parecía un arma de fuego y le quitaron alrededor de 15 mil pesos en efectivo antes de echarse a la fuga.
La víctima pidió ayuda de inmediato y el llamado prendió los
focos en los patrullajes del Operativo Zona Oriente, donde participaban
elementos de la SSEM, la Guardia Nacional, la FGJEM y la Policía Municipal. Con
la alerta fresca, los uniformados ubicaron el vehículo sospechoso y le cerraron
el paso para hacer la revisión conforme al protocolo.
Al bajar a los ocupantes, los oficiales encontraron el
dinero, una réplica de arma de fuego, un revólver y varios cartuchos calibre
.22, por lo que los tres hombres fueron asegurados sin mayor resistencia.
Los detenidos fueron identificados como Sergio “N” de 24 años; Edgar “N” de 38 y Roberto “N” de 22, quienes fueron llevados ante la autoridad correspondiente, donde se definirá su situación legal mientras continúan las investigaciones.
