Aseguran maquinaria, vehículos y droga tras operativo en Tianguistenco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Santiago
Tianguistenco.- La madrugada se calentó en la zona boscosa de Las Cruces, por
el Libramiento Ahuatenco, cuando siete sujetos pensaron que la brecha de
terracería y la salida rumbo a Mumana les iba a dar para escapar pero se
toparon con un operativo bien amarrado. Elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México y la Policía Municipal les cerraron el paso en una acción
conjunta del Operativo Coordinación Estado–Municipios, cuando recibieron una
llamada que refería había un grupo de personas usaban una retroexcavadora y una
camionetade manera sospechosa.
Los detenidos, todos hombres, intentaron huir al verse
descubiertos, pero fallaron en el intento. En el lugar quedaron asegurados una
retroexcavadora con los números alterados, una camioneta y un Acura color café,
además de 43 bolsas con hierba verde y seca con las características de la
marihuana.
Los detenidos fueron identificados como José “N” de 44 años; Brandon “N” de 22; Edgar “N” de 47; Isaac “N” de 33; Marcelo “N” de 39; Luis “N” de 43 y Alejandro “N” de 38. A todos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente, mientras las autoridades siguen jalando el hilo para ver hasta dónde llega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión