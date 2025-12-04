jueves, 4 de diciembre de 2025

Asesinan con tiro de gracia a maestro en Ixtapaluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Un macabro hallazgo en la zona arqueológica de Acozac, Ixtapaluca, ha conmocionado a la comunidad educativa del Estado de México. Entre los pastizales que custodian vestigios del pasado, fue descubierto el cuerpo sin vida de un hombre, víctima de un disparo fatal en la cabeza.

La víctima fue identificada como Luis Arturo González Martínez, de 44 años, un rostro conocido y respetado en la región. Luis Arturo no era solo un ciudadano; era profesor y hasta hace poco se desempeñaba como Secretario Escolar de la Preparatoria Oficial número 74, dejando una huella en la formación de jóvenes en Ixtapaluca.

El macabro escenario, acordonado por la Policía Municipal tras el aviso de los vecinos, sugiere un acto de extrema violencia. Las primeras líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntan a que el profesor González Martínez fue privado de la vida en otro lugar, siendo la histórica Acozac el punto elegido para el abandono de sus restos. La ausencia de casquillos en el sitio refuerza la hipótesis del traslado.

Con el cuerpo ya entregado a sus familiares, la tragedia ha trascendido lo noticioso para convertirse en un duelo colectivo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de dolor, recuerdo y, sobre todo, una firme exigencia de justicia por parte de alumnos, colegas y la comunidad en general.

La FGJEM ha iniciado la carpeta de investigación para esclarecer este crimen que enluta a la educación mexiquense. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

