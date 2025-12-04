Asesinan con tiro de gracia a maestro en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Un
macabro hallazgo en la zona arqueológica de Acozac, Ixtapaluca, ha conmocionado
a la comunidad educativa del Estado de México. Entre los pastizales que
custodian vestigios del pasado, fue descubierto el cuerpo sin vida de un
hombre, víctima de un disparo fatal en la cabeza.
La víctima fue identificada como Luis Arturo González
Martínez, de 44 años, un rostro conocido y respetado en la región. Luis Arturo
no era solo un ciudadano; era profesor y hasta hace poco se desempeñaba como
Secretario Escolar de la Preparatoria Oficial número 74, dejando una huella en
la formación de jóvenes en Ixtapaluca.
El macabro escenario, acordonado por la Policía Municipal
tras el aviso de los vecinos, sugiere un acto de extrema violencia. Las
primeras líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) apuntan a que el profesor González Martínez fue privado de la
vida en otro lugar, siendo la histórica Acozac el punto elegido para el
abandono de sus restos. La ausencia de casquillos en el sitio refuerza la
hipótesis del traslado.
Con el cuerpo ya entregado a sus familiares, la tragedia ha
trascendido lo noticioso para convertirse en un duelo colectivo. Las redes
sociales se han inundado de mensajes de dolor, recuerdo y, sobre todo, una
firme exigencia de justicia por parte de alumnos, colegas y la comunidad en
general.
La FGJEM ha iniciado la carpeta de investigación para esclarecer este crimen que enluta a la educación mexiquense. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.
