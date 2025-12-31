miércoles, 31 de diciembre de 2025

Asociación civil “Amor por nuestra tierra Jocotitlán” cierra el año con amplio trabajo social y compromiso ciudadano


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jocotitlán.- En el municipio de Jocotitlán y en la región norte del Estado de México, el trabajo social y ciudadano que ha impulsado el Dr. Honoris Causa Alexis López Miranda, a través de la asociación civil “Amor por nuestra tierra Jocotitlán”, ha sido ampliamente reconocido por vecinos y comunidades beneficiadas.

Al cierre del año 2025, integrantes de la asociación destacan una labor constante basada en la cercanía con la gente, la organización comunitaria y la atención directa a las necesidades sociales más apremiantes del municipio. La A.C. despide el año con una firme convicción de servicio, respaldada por resultados visibles y acciones concretas realizadas en coordinación con vecinos, autoridades auxiliares y representantes comunitarios.

Durante todo el año, la asociación ha llevado a cabo más de 100 acciones sociales, entre las que destacan la entrega de apoyos directos a familias en situación vulnerable, trabajando de la mano con maestras, maestros y autoridades educativas estatales y federales, así como gestiones para mejorar servicios básicos, faenas comunitarias, apoyo permanente a delegaciones y Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), así como actividades solidarias que fortalecen el tejido social.

Uno de los ejes principales del trabajo de “Amor por nuestra tierra Jocotitlán” ha sido la atención a la niñez y la educación, reflejada en la entrega de juguetes con motivo del Día del Niño, el apadrinamiento de generaciones en diversas instituciones educativas, la entrega de tinacos y apoyos para escuelas, así como gestiones alimentarias que benefician directamente a estudiantes y familias, l asociación ha mantenido presencia activa en comunidades de la zona oriente, poniente, centro y cabecera municipal, llevando apoyos y escuchando de primera mano las necesidades ciudadanas, lo que ha permitido que el trabajo social no sea asistencialista, sino participativo, incluyente y con enfoque comunitario.

En entrevista para este medio, el Dr. Alexis López Miranda señaló que el objetivo principal de la asociación es impulsar una cultura de solidaridad y participación ciudadana, donde la sociedad organizada sea un puente entre las necesidades de la gente y las soluciones posibles. Destacó que el crecimiento del trabajo territorial ha sido resultado de la confianza de los vecinos, quienes se han sumado de manera voluntaria a las distintas actividades.

Finalmente, el presidente de la asociación expresó que para el próximo año se busca extender este modelo de trabajo social a municipios aledaños, fortaleciendo redes ciudadanas y replicando acciones que han dado resultados positivos en Jocotitlán, siempre con la premisa de trabajar de la mano con la gente y por el bienestar colectivo.

