Asociación civil “Amor por nuestra tierra Jocotitlán” cierra el año con amplio trabajo social y compromiso ciudadano
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jocotitlán.- En el
municipio de Jocotitlán y en la región norte del Estado de México, el trabajo
social y ciudadano que ha impulsado el Dr. Honoris Causa Alexis López Miranda,
a través de la asociación civil “Amor por nuestra tierra Jocotitlán”, ha sido
ampliamente reconocido por vecinos y comunidades beneficiadas.
Al cierre del año 2025, integrantes de la asociación
destacan una labor constante basada en la cercanía con la gente, la
organización comunitaria y la atención directa a las necesidades sociales más
apremiantes del municipio. La A.C. despide el año con una firme convicción de
servicio, respaldada por resultados visibles y acciones concretas realizadas en
coordinación con vecinos, autoridades auxiliares y representantes comunitarios.
Durante todo el año, la asociación ha llevado a cabo más de
100 acciones sociales, entre las que destacan la entrega de apoyos directos a
familias en situación vulnerable, trabajando de la mano con maestras, maestros
y autoridades educativas estatales y federales, así como gestiones para mejorar
servicios básicos, faenas comunitarias, apoyo permanente a delegaciones y
Consejos de Participación Ciudadana (COPACIS), así como actividades solidarias
que fortalecen el tejido social.
Uno de los ejes principales del trabajo de “Amor por nuestra
tierra Jocotitlán” ha sido la atención a la niñez y la educación, reflejada en
la entrega de juguetes con motivo del Día del Niño, el apadrinamiento de
generaciones en diversas instituciones educativas, la entrega de tinacos y
apoyos para escuelas, así como gestiones alimentarias que benefician
directamente a estudiantes y familias, l asociación ha mantenido presencia
activa en comunidades de la zona oriente, poniente, centro y cabecera
municipal, llevando apoyos y escuchando de primera mano las necesidades
ciudadanas, lo que ha permitido que el trabajo social no sea asistencialista,
sino participativo, incluyente y con enfoque comunitario.
En entrevista para este medio, el Dr. Alexis López Miranda
señaló que el objetivo principal de la asociación es impulsar una cultura de
solidaridad y participación ciudadana, donde la sociedad organizada sea un
puente entre las necesidades de la gente y las soluciones posibles. Destacó que
el crecimiento del trabajo territorial ha sido resultado de la confianza de los
vecinos, quienes se han sumado de manera voluntaria a las distintas
actividades.
Finalmente, el presidente de la asociación expresó que para el próximo año se busca extender este modelo de trabajo social a municipios aledaños, fortaleciendo redes ciudadanas y replicando acciones que han dado resultados positivos en Jocotitlán, siempre con la premisa de trabajar de la mano con la gente y por el bienestar colectivo.
