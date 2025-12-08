Balacera y persecución en la Lechería - Texcoco: Le quitan el coche a punta de pistola pero son alcanzados por policías
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Tremendo
susto se llevaron los vecinos de la colonia Vivienda del Taxista tras la
persecución de dos sujetos que acababan de robar un auto a punta de pistola.
Todo comenzó cuando la policía de la SSEM recibió el reporte
de que dos hombres habían amagado a un ciudadano para despojarlo de su
Volkswagen Vento negro sobre Avenida Central, rumbo a Lechería-Texcoco. Gracias
a la estrategia Mando Unificado Zona Oriente, los uniformados lograron ubicar
la unidad a unos metros.
Al intentar detenerlos, los sospechosos hicieron caso omiso
y arrancó una intensa persecución. La carrera terminó cuando el conductor
perdió el control y se estrelló contra el camellón en la intersección con
avenida Palomas. Los dos bajaron del auto disparando al aire y trataron de huir
a pie, pero fueron alcanzados por los oficiales.
Durante la detención, se aseguró una pistola Beretta calibre
.380, un cargador y varios cartuchos. Los detenidos fueron identificados como
Luis “N” de 19 años y Christopher “N” de 21.
Ambos recibieron lectura de derechos y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos del Valle de México. Mientras tanto, el coche robado fue llevado con grúa. Las autoridades determinarán su situación legal en las próximas horas.
