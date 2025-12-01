Choca de frente camioneta de peregrinos con autobús de transporte: 22 heridos y dos muertos
La mañana de ayer se tornó triste cuando un choque dejó un
desastre de por medio. Un autobús de la ruta Paseo Tollocan–Zapata–Chalma y una
camioneta Urvan llena de peregrinos de San Fernando, Huixquilucan, terminaron
frente a frente en un encontronazo que levantó gritos y confusión en plena
carretera rumbo al santuario.
El golpe fue tan seco que varios pasajeros salieron disparados, mientras que un hombre quedó atrapado de una pierna entre los fierros retorcidos cuando la unidad volcó, el ambiente quedó en silencio por un instante, roto después por los lamentos y el ajetreo de quienes intentaban ayudar. Al final, dos personas no lograron sobrevivir y 22 más quedaron lesionadas, algunas tiradas al borde del camino siendo ayudados por otros automovilistas que se percataron de la escena.
Protección Civil, la Cruz Roja y demás cuerpos de emergencia
llegaron con rápidamente moviéndose de un lado a otro para sacar heridos, dar
primeros auxilios y subir a los más graves a las ambulancias rumbo a distintos
hospitales. Las maniobras se prolongaron varios minutos mientras el tránsito se
hacía nudo.
La Fiscalía General de Justicia arribaron momentos más tarde para tomar el control de la zona, levantar los cuerpos y comenzar las diligencias que darán forma a lo que pasó realmente en este choque.
