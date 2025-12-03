miércoles, 3 de diciembre de 2025

Con dos décadas de trascendencia, Agora celebra su álbum más emblemático en CDMX


Ágora, una de las agrupaciones más emblemáticas y respetadas del metal progresivo en México, prepara una celebración que promete marcar un nuevo capítulo en su historia: el vigésimo aniversario de Zona de Silencio, el álbum que los catapultó a la élite del género y que los posicionó como una referencia obligada en la escena nacional e internacional. La banda regresará a los escenarios el 18 de diciembre de 2025 en el FuckOffRoom, un recinto que será testigo de una noche concebida para ser única e irrepetible, mientras los boletos ya se encuentran disponibles en Superboletos para todos aquellos seguidores que saben que una experiencia así no se repetirá.

Desde su lanzamiento en 2005, Zona de Silencio se convirtió en un punto de inflexión para Ágora. Su calidad musical y narrativa los llevó a figurar entre los diez mejores discos latinos del año según Rolling Stone México, un reconocimiento que reafirmó su estatus como una de las propuestas más sólidas del metal progresivo. A partir de ese momento, la banda multiplicó su presencia en escenarios nacionales e internacionales, consolidando un camino donde la técnica, la identidad y la profundidad lírica se convirtieron en su sello distintivo.

Hoy, dos décadas después, Ágora retoma ese espíritu que marcó a toda una generación con un concierto que interpretará Zona de Silencio en su totalidad. La banda ofrecerá también otros temas que han formado parte esencial de su recorrido, creando una experiencia sonora que recorrerá los momentos más intensos de su evolución artística. En palabras de los propios integrantes, “este concierto es una forma de agradecer a quienes han estado con nosotros desde el principio, y de compartir con nuevas generaciones la esencia de Ágora. Zona de Silencio nació del corazón, y hoy vuelve a latir más fuerte que nunca”, una declaración que encapsula la emoción y el peso histórico de esta presentación.

La noche estará enriquecida por la presencia de invitados sorpresa, artistas y amigos que han acompañado a Ágora en distintos momentos de su trayectoria, lo que promete una serie de colaboraciones memorables y momentos inesperados para el público. Toda la energía, la precisión instrumental y la carga emocional que distinguen a la banda volverán a confluir en un escenario preparado para rendir homenaje a un álbum que trascendió su tiempo y que sigue resonando con la misma fuerza que hace veinte años.

Ágora convoca a su público a formar parte de esta celebración que honra a una obra fundamental del metal progresivo latinoamericano. Será una noche para redescubrir el impacto de un disco que marcó la identidad de la banda y para vivir un encuentro que solo puede suceder una vez, una noche donde la memoria, la potencia y la pasión del metal volverán a vibrar con intensidad. 

