Con “Todo gira y vuelve”, Shinova expande su universo creativo y fortalece su vínculo con México


La escena del rock español vive uno de sus momentos más sólidos y expansivos con Shinova, una banda que ha logrado trascender etiquetas y generaciones para instalarse, con pleno derecho, entre los nombres más relevantes del panorama musical en España y poco a poco en México. Su nuevo lanzamiento, “Todo gira y vuelve”, no solo confirma ese estatus, sino que abre una etapa artística de gran ambición conceptual, enmarcada dentro de un nuevo álbum que ha sido recibido con enorme éxito y que hoy mantiene al grupo en el top 10 de listas oficiales de ventas con su disco “El Presente” lanzado por Warner Music España según PROMUSICAE, por encima de Tyler The Creator y Taylor Swift, reflejo de una conexión profunda y sostenida con el público.

Este primer corte no es una canción aislada, sino el punto de partida de una obra pensada como un relato completo. Shinova inicia aquí un proyecto formado por cuatro canciones unidas entre sí, concebidas para escucharse como una sola pieza narrativa, aunque cada una conserve su identidad como sencillo independiente. La banda propone así un viaje emocional progresivo, en el que cada capítulo suma sentido y profundidad, invitando al oyente a recorrer la historia sin prisas, con atención y complicidad.

“Todo gira y vuelve” se construye desde la contención y la verdad. Su sonido remite de manera sutil a la escena alternativa de los años noventa: directo, emocional, sin artificios innecesarios, apostando por la cercanía y la honestidad como ejes centrales. La canción, acompañada por un videoclip de lectura abierta, retrata el inicio luminoso de una relación, ese momento inaugural lleno de impulso, promesas e idealización, pero deja entrever, desde el primer instante, la pregunta inevitable sobre qué ocurre cuando ese brillo inicial comienza a resquebrajarse. No hay estridencia ni dramatismo impostado, sino una narrativa que avanza con madurez y sensibilidad.

El proyecto gira en torno a las relaciones humanas y al peso que tienen las decisiones mínimas, los gestos aparentemente inocentes y los silencios prolongados, capaces de alterar por completo el rumbo de una vida. Este primer capítulo establece el tono emocional y humano que guiará todo el recorrido, dejando claro que Shinova no busca respuestas rápidas, sino un diálogo honesto con quien escucha, apelando a experiencias compartidas y emociones reconocibles.


El título de la canción encierra además una carga simbólica fundamental dentro de la historia del grupo. “Todo gira y vuelve” funciona como un homenaje a Tenpel, la banda junto a la que Shinova dio sus primeros pasos, reforzando la idea de que el presente creativo del grupo dialoga constantemente con sus raíces. Este vínculo se materializa con la participación de Juan Soler “Kantz”, vocalista de aquella formación, quien presta su voz al lema y conecta el momento actual de la banda con su origen, cerrando un círculo que da sentido al título y al espíritu de esta nueva etapa.

La grandeza de Shinova en España no es resultado de la inmediatez, sino de un crecimiento sostenido, construido disco a disco, gira a gira, con una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder identidad. Esa solidez es la que hoy les permite expandirse con naturalidad hacia otros territorios. En México, su llegada inicial marcó un punto de inflexión con la presentación de El Presente… y los días que vendrán, una resignificación de su obra anterior que no ha hecho sino sumar fans, ampliar su base de seguidores y consolidar una relación cada vez más estrecha con el público nacional. Lejos de agotarse, ese material sigue encontrando nuevos oídos y reforzando el vínculo emocional que la banda ha tejido al otro lado del Atlántico.

En este contexto, Shinova regresará a México en 2026 con una gira que se perfila como decisiva para afianzar su presencia en el país. Como antesala, la banda se presentará en el Festival Sonorama, que se llevará a cabo el sábado 02 de mayo en el Estadio de Beisbol Fray Nano, un escenario emblemático de la Ciudad de México donde el público podrá conocer de primera mano esta nueva obra conceptual y confirmar en directo la fuerza emocional que distingue al grupo.

La presencia de Shinova en México y su participación en Sonorama son posibles gracias al trabajo de Artemisa Music, promotora que se ha consolidado como un puente cultural entre España y México, apostando por proyectos que privilegian la emoción, la curaduría artística y la creación de experiencias significativas más allá del concierto tradicional.

Con “Todo gira y vuelve”, Shinova reafirma su lugar como una de las bandas más importantes del rock español contemporáneo. Su éxito en España, su crecimiento internacional y la ambición conceptual de esta nueva etapa confirman a un grupo en plena madurez creativa, capaz de mirar hacia adelante sin perder de vista sus raíces, recordando que la música, como la vida, siempre encuentra la forma de girar… y volver.

