Con “Todo gira y vuelve”, Shinova expande su universo creativo y fortalece su vínculo con México
La escena del rock español vive uno de sus momentos más
sólidos y expansivos con Shinova, una banda que ha logrado trascender etiquetas
y generaciones para instalarse, con pleno derecho, entre los nombres más
relevantes del panorama musical en España y poco a poco en México. Su nuevo
lanzamiento, “Todo gira y vuelve”, no solo confirma ese estatus, sino que abre
una etapa artística de gran ambición conceptual, enmarcada dentro de un nuevo
álbum que ha sido recibido con enorme éxito y que hoy mantiene al grupo en el
top 10 de listas oficiales de ventas con su disco “El Presente” lanzado por
Warner Music España según PROMUSICAE, por encima de Tyler The Creator y Taylor
Swift, reflejo de una conexión profunda y sostenida con el público.
Este primer corte no es una canción aislada, sino el punto
de partida de una obra pensada como un relato completo. Shinova inicia aquí un
proyecto formado por cuatro canciones unidas entre sí, concebidas para
escucharse como una sola pieza narrativa, aunque cada una conserve su identidad
como sencillo independiente. La banda propone así un viaje emocional
progresivo, en el que cada capítulo suma sentido y profundidad, invitando al
oyente a recorrer la historia sin prisas, con atención y complicidad.
“Todo gira y vuelve” se construye desde la contención y la
verdad. Su sonido remite de manera sutil a la escena alternativa de los años
noventa: directo, emocional, sin artificios innecesarios, apostando por la
cercanía y la honestidad como ejes centrales. La canción, acompañada por un
videoclip de lectura abierta, retrata el inicio luminoso de una relación, ese
momento inaugural lleno de impulso, promesas e idealización, pero deja
entrever, desde el primer instante, la pregunta inevitable sobre qué ocurre
cuando ese brillo inicial comienza a resquebrajarse. No hay estridencia ni
dramatismo impostado, sino una narrativa que avanza con madurez y sensibilidad.
El proyecto gira en torno a las relaciones humanas y al peso
que tienen las decisiones mínimas, los gestos aparentemente inocentes y los
silencios prolongados, capaces de alterar por completo el rumbo de una vida.
Este primer capítulo establece el tono emocional y humano que guiará todo el
recorrido, dejando claro que Shinova no busca respuestas rápidas, sino un
diálogo honesto con quien escucha, apelando a experiencias compartidas y
emociones reconocibles.
La grandeza de Shinova en España no es resultado de la
inmediatez, sino de un crecimiento sostenido, construido disco a disco, gira a
gira, con una propuesta que ha sabido evolucionar sin perder identidad. Esa
solidez es la que hoy les permite expandirse con naturalidad hacia otros
territorios. En México, su llegada inicial marcó un punto de inflexión con la
presentación de El Presente… y los días que vendrán, una resignificación de su
obra anterior que no ha hecho sino sumar fans, ampliar su base de seguidores y
consolidar una relación cada vez más estrecha con el público nacional. Lejos de
agotarse, ese material sigue encontrando nuevos oídos y reforzando el vínculo
emocional que la banda ha tejido al otro lado del Atlántico.
En este contexto, Shinova regresará a México en 2026 con una
gira que se perfila como decisiva para afianzar su presencia en el país. Como
antesala, la banda se presentará en el Festival Sonorama, que se llevará a cabo
el sábado 02 de mayo en el Estadio de Beisbol Fray Nano, un escenario
emblemático de la Ciudad de México donde el público podrá conocer de primera
mano esta nueva obra conceptual y confirmar en directo la fuerza emocional que
distingue al grupo.
La presencia de Shinova en México y su participación en
Sonorama son posibles gracias al trabajo de Artemisa Music, promotora que se ha
consolidado como un puente cultural entre España y México, apostando por
proyectos que privilegian la emoción, la curaduría artística y la creación de
experiencias significativas más allá del concierto tradicional.
Con “Todo gira y vuelve”, Shinova reafirma su lugar como una de las bandas más importantes del rock español contemporáneo. Su éxito en España, su crecimiento internacional y la ambición conceptual de esta nueva etapa confirman a un grupo en plena madurez creativa, capaz de mirar hacia adelante sin perder de vista sus raíces, recordando que la música, como la vida, siempre encuentra la forma de girar… y volver.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión