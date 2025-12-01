Concluye la Expo Agro Alimentaria con más de 9 mil asistentes
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Metepec.- La Expo Agro Alimentaria Internacional Estado de México 2025 celebró su segunda edición en Metepec, con el objetivo de promover la producción y comercialización de los productos del campo mexiquense a nivel internacional, así como fomentar la colaboración entre productores, sociedad, gobierno y academia para enfrentar retos del agro, el bienestar comunitario y la alimentación. Organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Campo, la exposición reunió a más de 9 mil personas, aproximadamente 700 expositores y 266 estudiantes de ocho instituciones de educación superior, incluyendo la UACh y la UAEMéx.
Durante el evento se instalaron 250 stands de productores y
empresas, 40 módulos gastronómicos, se llevaron a cabo dos conferencias
magistrales, 10 conversatorios, un foro y seis eventos culturales, además de
exposiciones de ganado y maquinaria, generando solicitudes de información con
13 empresas de venta de equipos. Los productos ofrecidos incluyeron quesos,
lácteos, miel y derivados, destilados de agave y licores, café, productos
naturistas y herbolaria, amaranto, pan artesanal, conservas y mermeladas, así
como aguacate, fresa, bayas y artesanías de lana, plata, obsidiana, barro,
talabartería y bule.
El evento contó con la participación internacional de
expertos y negocios de países como Estados Unidos, Colombia, Canadá, Brasil,
Italia, China, Hungría, Rusia, España, Puerto Rico, Costa de Marfil y Vietnam.
Por su parte, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que “el fruto del campo se construye con manos trabajadoras y políticas públicas que ponen en el centro a la gente”, y reiteró la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para garantizar bienestar y alimentación.
