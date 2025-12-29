Delfina Gómez supervisa obras de agua potable en Axapusco y Tepetlaoxtoc
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- Delfina
Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, realizó un recorrido de
supervisión por las obras de instalación de más de ocho mil metros de tubería
de agua potable que se llevan a cabo en comunidades del oriente de la entidad.
Durante la visita, la mandataria estatal constató el avance de los trabajos ejecutados por la Comisión del Agua del Estado de México, organismo responsable de la obra, encabezado por su vocal ejecutiva, Beatriz García, quien destacó que estos proyectos buscan fortalecer el acceso, la cobertura y la continuidad del servicio, especialmente en zonas que históricamente han presentado rezago en servicios básicos.
Las acciones contemplan la instalación de más de ocho mil
metros de tubería y la habilitación de 540 tomas domiciliarias, lo que
permitirá beneficiar a cerca de cinco mil personas en distintos municipios del
oriente mexiquense.
En el pintoresco municipio de Axapusco se desarrolla la construcción de una nueva red de distribución de agua potable, con la colocación de cuatro mil 356 metros lineales de tubería y la instalación de 230 tomas domiciliarias, en beneficio directo de quienes por años enfrentaron problemas de abasto.
De igual forma, en Tepetlaoxtoc se ejecuta la ampliación de
la cobertura y la mejora en la continuidad del servicio mediante la colocación
de tres mil 918 metros de tubería y la habilitación de 310 tomas domiciliarias,
obras que favorecerán a aproximadamente mil 600 personas.
Autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte del compromiso del gobierno del Estado de México por atender las necesidades más apremiantes de la población, priorizando el acceso al agua potable como un derecho fundamental y como base para el desarrollo social de las comunidades.
