miércoles, 31 de diciembre de 2025

Desde estanques rurales, el Gobierno mexiquense impulsa la producción de pescado en más de 20 municipios


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En comunidades rurales del Estado de México, la acuacultura se ha convertido en una alternativa real de sustento y alimentación. Detrás de los números oficiales hay familias que viven del agua y del trabajo diario en estanques y centros acuícolas que, en conjunto, lograron producir durante 2025 más de 7 mil 800 toneladas de carne de pescado, una cifra que refleja el peso social de esta actividad.

Más de mil 250 productores de al menos 20 municipios mexiquenses participan en esta cadena que va desde la cría hasta la venta directa al consumidor. Para muchos de ellos, la producción de carpa, tilapia, trucha y rana toro representa el principal ingreso del hogar y una forma de aprovechar los recursos naturales de sus comunidades sin migrar o abandonar el campo.

La producción comienza desde la crianza. En total, se generaron más de 33 millones de crías, que luego son distribuidas entre productores locales. El Centro Acuícola de Tiacaque, en Jocotitlán, destaca por su papel clave en la producción de carpa, con más de 28 millones de crías y una cosecha de 6 mil 628 toneladas de carne. En Villa Guerrero, el Centro Acuícola “La Paz” impulsa tanto la tilapia como la rana toro, mientras que en Calimaya, la trucha encuentra condiciones ideales para su desarrollo, aportando más de 280 toneladas al mercado regional.

Estos centros no solo abastecen de alimento, también generan empleo indirecto en transporte, venta, preparación y comercio local. En municipios como Amanalco, Donato Guerra, Malinalco, Valle de Bravo o Villa Victoria, la actividad acuícola se integra a la vida cotidiana y a la economía comunitaria, especialmente en zonas donde las opciones laborales son limitadas.

La sanidad de los organismos es otro factor que impacta directamente en la confianza del consumidor. La certificación de Sanidad Acuícola, otorgada a estos centros, garantiza que los peces están libres de enfermedades, lo que facilita su comercialización en mercados locales y corredores turísticos como La Marquesa, Monte Alto o puntos de venta en Villa del Carbón, Jilotzingo y Nicolás Romero.

A pesar de estos avances, el consumo de pescado en el Estado de México sigue por debajo del promedio nacional. Actualmente, cada persona consume alrededor de 9 kilos al año, frente a los 13 kilos que marca la media del país. Para productores y comerciantes, aumentar este consumo no solo significaría mejorar la nutrición de la población, sino también fortalecer la economía local y dar mayor estabilidad a quienes viven de la acuacultura.

En cada kilo de pescado que llega a la mesa hay historias de trabajo comunitario, conocimiento transmitido entre generaciones y una apuesta por producir alimento sano desde lo local. La acuacultura mexiquense, más allá de cifras y toneladas, es una red social que sigue creciendo entre estanques, pueblos y mercados.

