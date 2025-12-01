lunes, 1 de diciembre de 2025

Destacan labor de la SSEM por contribución a una movilidad segura en las autopistas de la entidad


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La empresa Aleatica, operador de infraestructura de transporte, reunió a autoridades de distintas corporaciones de seguridad para agradecerles su trabajo diario en favor de la movilidad segura en las autopistas del Estado de México. El encuentro sirvió para poner nombre y rostro a quienes desde sus instituciones han contribuido a mejorar la seguridad vial y a mantener operativos permanentes que ya muestran resultados palpables, especialmente en el Circuito Exterior Mexiquense.

En representación del titular de la Secretaría de Seguridad estatal acudió Alfredo Juárez García, Coordinador de Enlace y Apoyo Técnico, quien subrayó el compromiso de la dependencia para seguir cuidando a los mexiquenses y garantizar traslados más seguros. También fueron reconocidos el Subsecretario de la Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva, así como personal operativo que día a día interviene en carretera, Norberto Cruz Hernández, Víctor Enrique Vargas Moreno, Yuliana Hernández Bober, Héctor Flores Marcelo y Alberto Castañeda Rodríguez.

La ceremonia reunió a representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entre ellos estuvieron Sergio Valencia y Cicairos, de la GN en el EdoMéx; Alejandro Herrera Bonilla de la SSC-CDMX; y Juan Carlos Severo Teje, ex fiscal especializado en delitos contra el transporte. Desde el lado de la iniciativa privada participaron directivos de Aleatica, encabezados por Antonio Lorenzo Ramos, director global de Seguridad Física y Patrimonial, así como responsables de distintas autopistas.

Aleatica aprovechó el encuentro para reiterar que la colaboración con autoridades es clave para fortalecer la seguridad pública y vial. Según la empresa, los resultados en el Circuito Exterior Mexiquense como la recuperación de vehículos de carga y la reducción de hechos delictivos muestran que el trabajo conjunto sí marca una diferencia.

