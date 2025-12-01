Destacan labor de la SSEM por contribución a una movilidad segura en las autopistas de la entidad
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
empresa Aleatica, operador de infraestructura de transporte, reunió a
autoridades de distintas corporaciones de seguridad para agradecerles su
trabajo diario en favor de la movilidad segura en las autopistas del Estado de
México. El encuentro sirvió para poner nombre y rostro a quienes desde sus
instituciones han contribuido a mejorar la seguridad vial y a mantener
operativos permanentes que ya muestran resultados palpables, especialmente en
el Circuito Exterior Mexiquense.
En representación del titular de la Secretaría de Seguridad
estatal acudió Alfredo Juárez García, Coordinador de Enlace y Apoyo Técnico,
quien subrayó el compromiso de la dependencia para seguir cuidando a los
mexiquenses y garantizar traslados más seguros. También fueron reconocidos el
Subsecretario de la Policía Estatal, Carlos Alberto Hernández Leyva, así como
personal operativo que día a día interviene en carretera, Norberto Cruz
Hernández, Víctor Enrique Vargas Moreno, Yuliana Hernández Bober, Héctor Flores
Marcelo y Alberto Castañeda Rodríguez.
La ceremonia reunió a representantes de la Guardia Nacional,
la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México. Entre ellos estuvieron Sergio Valencia y Cicairos, de la GN en el EdoMéx;
Alejandro Herrera Bonilla de la SSC-CDMX; y Juan Carlos Severo Teje, ex fiscal
especializado en delitos contra el transporte. Desde el lado de la iniciativa
privada participaron directivos de Aleatica, encabezados por Antonio Lorenzo
Ramos, director global de Seguridad Física y Patrimonial, así como responsables
de distintas autopistas.
Aleatica aprovechó el encuentro para reiterar que la colaboración con autoridades es clave para fortalecer la seguridad pública y vial. Según la empresa, los resultados en el Circuito Exterior Mexiquense como la recuperación de vehículos de carga y la reducción de hechos delictivos muestran que el trabajo conjunto sí marca una diferencia.
