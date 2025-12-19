viernes, 19 de diciembre de 2025

Detienen a dos con una navaja y dosis de droga


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía de Seguridad Pública Municipal realizaron un operativo en la colonia Alfredo Baranda que dejó como saldo la detención de dos hombres por delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

El aseguramiento se llevó a cabo en la avenida Tezozómoc, esquina con calle Poniente 1, derivado de patrullajes preventivos coordinados con los Grupos de Coordinación Interinstitucional y relacionados con las Mesas de Paz.

David “N” de 37 años y Diego “N” de 25, viajaban a bordo de una motocicleta Italika FT 125 color negro. Durante la intervención, los policías aseguraron ocho bolsas con hierba verde seca con características de la marihuana, siete envoltorios con sustancia sólida blanquecina, una navaja plegable y dinero en efectivo.

Los detenidos, junto con los indicios y la motocicleta, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

