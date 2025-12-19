Detienen a dos con una navaja y dosis de droga
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía de Seguridad
Pública Municipal realizaron un operativo en la colonia Alfredo Baranda que
dejó como saldo la detención de dos hombres por delitos contra la salud y
portación de arma prohibida.
El aseguramiento se llevó a cabo en la avenida Tezozómoc,
esquina con calle Poniente 1, derivado de patrullajes preventivos coordinados
con los Grupos de Coordinación Interinstitucional y relacionados con las Mesas
de Paz.
David “N” de 37 años y Diego “N” de 25, viajaban a bordo de
una motocicleta Italika FT 125 color negro. Durante la intervención, los
policías aseguraron ocho bolsas con hierba verde seca con características de la
marihuana, siete envoltorios con sustancia sólida blanquecina, una navaja
plegable y dinero en efectivo.
Los detenidos, junto con los indicios y la motocicleta, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión