Detienen “El Balú”, miembro de “La Chokiza”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Tras
balazos en un tianguis navideño de Ecatepec, Aldo "N" conocido en el
bajo mundo como “El Balú”, presunto integrante de la banda delictiva “La
Chokiza”, fue capturado por la Policía Municipal de Ecatepec y personal de la
Fuerza de Tarea Marina, luego de que realizara detonaciones con arma de fuego
en un tianguis navideño.
La detención ocurrió en la colonia La Guadalupana, después
de que vecinos reportaran al Centro de Mando sobre disparos al aire.
Elementos de la Policía Metropolitana y la Marina se
desplegaron al lugar, donde encontraron a un grupo de personas alterando el
orden. Entre ellos identificaron a un sujeto que se jactó de ser operador de La
Chokiza por lo que se procedió a su detención.
A “El Balú” se le decomisó un arma de fuego tipo escuadra
calibre .32, con un cargador que contenía ocho cartuchos útiles.
Comerciantes y otras personas presentes en la zona
intentaron evitar que las autoridades se llevaran al presunto criminal. El Balú
está considerado un objetivo prioritario a nivel federal debido a su presunta
participación en múltiples delitos de alto impacto, que incluyen extorsión,
despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para la determinación de su situación legal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión