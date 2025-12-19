Detienen a presunto feminicida en Xalostoc
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la
colonia Ampliación San José Xalostoc, una llamada al 9-1-1 alertó que dentro de una
casa, una mujer gritaba pidiendo ayuda. Minutos después, el silencio encendió
las alarmas entre los vecinos y la policía estatal llegó rápidamente al punto
señalado.
Los uniformados de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México, dentro del esquema del Mando Unificado Zona Oriente, tocaron la puerta
y pidieron al hombre que estaba dentro salir. Sin forcejear ni tratar de
defenderse, la conciencia lo forzó a entregarse. Dijo llamarse Jonathan “N” de
23 años, y quedó detenido en el acto.
Al revisar el interior de la vivienda, los policías
encontraron a la víctima, una mujer quien ya no contaba con signos vitales. El
sitio fue asegurado de inmediato para que se hicieran las diligencias
correspondientes y no se perdiera ningún indicio.
El detenido fue trasladado a la Fiscalía de Feminicidios en Tlalnepantla, donde se definirá su situación legal. Mientras tanto, la casa quedó bajo resguardo y el vecindario pasó la noche entre patrullas y cintas de seguridad. Otra llamada que llegó a tiempo, pero no lo suficiente.
