Detienen a presunto feminicida en Xalostoc

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la colonia Ampliación San José Xalostoc,  una llamada al 9-1-1 alertó que dentro de una casa, una mujer gritaba pidiendo ayuda. Minutos después, el silencio encendió las alarmas entre los vecinos y la policía estatal llegó rápidamente al punto señalado.

Los uniformados de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dentro del esquema del Mando Unificado Zona Oriente, tocaron la puerta y pidieron al hombre que estaba dentro salir. Sin forcejear ni tratar de defenderse, la conciencia lo forzó a entregarse. Dijo llamarse Jonathan “N” de 23 años, y quedó detenido en el acto.

Al revisar el interior de la vivienda, los policías encontraron a la víctima, una mujer quien ya no contaba con signos vitales. El sitio fue asegurado de inmediato para que se hicieran las diligencias correspondientes y no se perdiera ningún indicio.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía de Feminicidios en Tlalnepantla, donde se definirá su situación legal. Mientras tanto, la casa quedó bajo resguardo y el vecindario pasó la noche entre patrullas y cintas de seguridad. Otra llamada que llegó a tiempo, pero no lo suficiente.

