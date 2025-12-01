Diciembre, último mes del año para la verificación vehicular en CDMX y EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En diciembre, el
mes con más gasto para casi todos los mexiquenses, los vehículos con engomado
azul y terminación de placa 9 o 0 en Ciudad de México y Estado de México
deberán cumplir con la verificación vehicular correspondiente al periodo
bimestral noviembre–diciembre. Este programa, operado de manera coordinada por
la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, junto
con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene como objetivos
principales reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y
prevenir fallas mecánicas que puedan derivar en accidentes de tránsito.
La verificación vehicular es obligatoria y su cumplimiento
permite identificar posibles problemas mecánicos, garantizando que los
vehículos circulen de manera segura y contribuyan a la disminución de
contaminantes en la atmósfera. La fecha límite para realizar este trámite es el
31 de diciembre de 2025. Recuerda que aquellos despistados automovilistas que
no cumplan con la verificación se harán acreedores a multas superiores a 2 mil
pesos en la CDMX y más de 3 mil pesos en el Estado de México.
Existen algunas excepciones para los vehículos que cuenten con constancia de “Exento”. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a cumplir con la verificación dentro del plazo establecido, recordando que se trata de un paso clave para garantizar la seguridad vial y proteger la salud de todos los habitantes de la región. Además, recuerdan que la verificación forma parte de un esfuerzo regional que busca un aire más limpio y un entorno más saludable en la Megalópolis, sin tener que mencionar la cantidad de multas que puedes terminar pagando.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión