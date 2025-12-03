Difundir fotos íntimas generadas con IA podría costar hasta 5 años de prisión, proponen diputados locales

Difundir fotos íntimas generadas con IA podría costar hasta 5 años de prisión: Diputados Locales
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La LXII
Legislatura mexiquense dio un paso importante para proteger la intimidad de las
personas al aprobar en comisiones la penalización de “deepfakes” de índole
sexual difundidos sin consentimiento.
La iniciativa, impulsada por la diputada Lilia Urbina
Salazar y el diputado Elías Rescala Jiménez del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), propone sanciones de hasta cinco años de prisión y una
multa de 500 UMA, equivalentes a 56 mil 570 pesos, para quienes manipulen
contenido íntimo mediante inteligencia artificial y lo compartan sin
autorización, ya sea por redes sociales, correo electrónico, mensajes
telefónicos o incluso en materiales impresos.
El proyecto recibió apoyo de legisladores de Morena y
Movimiento Ciudadano. Octavio Martínez Vargas (Morena), presidente de la
reunión, destacó que la propuesta tiene un carácter “vanguardista”, mientras
que Ruth Salinas Reyes (MC) advirtió que la inteligencia artificial “es un arma
de doble filo” y que ningún avance tecnológico debe vulnerar la autonomía personal
ni el derecho a la imagen.
Según la reforma, la inteligencia artificial se define como
cualquier programa o tecnología capaz de analizar fotos, audios o videos y
modificarlos automáticamente para crear o alterar contenido.
Con esta medida, se busca ponerse a la vanguardia en la protección de la intimidad frente a los riesgos de la tecnología, riesgos que avanzan exponencialmente.
