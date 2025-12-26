El botín que no se fumó: Recuperan 20 millones de pesos en cigarros robados
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- La mañana
de navidad, autoridades del Estado de México informaron la recuperación de una
caja seca repleta de cigarros robados, valuados en unos 20 millones de pesos,
escondida en una finca de la colonia Santa María de Guadalupe. El golpe fue
producto de un cateo solicitado y cumplido tras seguir la pista de un atraco
ocurrido días antes en Querétaro, donde la mercancía había desaparecido como
por arte de magia.
El hilo se empezó a jalar desde el 16 de diciembre, cuando
cinco sujetos, identificados como Fernando “N”, Nahum Abimelec “N”, Jaime
Antonio “N”, Alejandro “N” y José Antonio “N”, fueron sorprendidos
presuntamente pasando cajas de cigarros de una caja seca a una camioneta
Mercedes Benz, como si el cargamento no tuviera dueño. La mercancía pertenecía
a una empresa particular y había sido robada ese mismo día, así que el movimiento
levantó sospechas y encendió las alertas.
Con la orden en mano, elementos de la Fiscalía mexiquense,
la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Municipal
de Zumpango irrumpieron en el inmueble señalado. Ahí apareció la caja seca
marca Utility, atascada de cajetillas de diversas marcas, lista para perderse
en el mercado negro. Además, quedaron asegurados dos vehículos, un Volkswagen
blanco con una caja de cigarros valuada en unos 300 mil pesos y un Mercedes
Benz blanco con otra caja similar, estimada en 400 mil.
El predio quedó asegurado para no perder rastro de las evidencias, mientras las investigaciones siguen su curso para desarmar la ruta del robo y dar con más involucrados. En esta historia, el humo no se disipó y la Navidad terminó con cateo, sellos y un cargamento que volvió a manos de la autoridad.
