El colombiano DFZM estrena en México “MAAAA”, un tema que promete convertirse en himno urbano
Dylan Zambrano, el joven talento colombiano mejor conocido
como DFZM, prepara su llegada a México este diciembre para presentar “Maaaa”,
un sencillo explosivo en colaboración con Bowdozen, que ya comienza a
escucharse en plataformas y playlists nacionales como parte del cierre musical
del año. Con apenas unos años de trayectoria, el artista originario de
Buenaventura arriba a México convertido en una de las voces más potentes y
prometedoras de la nueva música urbana latinoamericana. Actualmente sus redes
sociales arden con millones de seguidores en todas las plataformas pendientes
de cada movimiento que él hace y aún prepara una nueva sorpresa de fin de año
como último sencillo de La Creme.
DFZM irrumpió en la escena en 2022, cuando sus videos de rap
grabados en las calles de su ciudad natal se hicieron virales, revelando a un
joven que, sin más armas que su voz, su autenticidad y su capacidad para narrar
la vida del Pacífico colombiano, logró sacudir las redes. Su talento llamó la
atención de creadores de contenido y figuras del streaming como Westcol y de
canales como Dímelo King, quienes impulsaron su música hacia audiencias cada
vez más amplias y le abrieron las puertas para firmar con La Créme, la compañía
dirigida por Keityn, compositor detrás de éxitos globales como Tusa y la BZRP
Music Session de Shakira. Desde entonces, DFZM dejó de ser una promesa para
convertirse en un fenómeno en ascenso.
Sin embargo, su consolidación llegó un año después, cuando fue invitado a integrar uno de los proyectos más ambiciosos del urbano colombiano: +57, un tema que reunió a estrellas de talla internacional como Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd y al productor Ovy On The Drums. Su participación, potente y precisa, sorprendió al público y a la industria por igual. Nadie dudó entonces del porqué de su presencia: DFZM se había ganado su lugar rap a rap, calle a calle, llevando sobre los hombros la identidad musical de Buenaventura y demostrando que su voz tenía la fuerza suficiente para convivir con los gigantes del género.
La magnitud de +57 desató comparaciones inmediatas con
“Llegamos a la disco”, el himno que hace más de una década reunió a leyendas
del reguetón puertorriqueño como Daddy Yankee y Arcángel. Aquella conexión
histórica puso los reflectores sobre DFZM, señalándolo como parte de una
generación que busca escribir nuevos capítulos para el género desde Colombia.
Con este antecedente, el lanzamiento de “Maaaa” promete seguir esa misma estela
de colaboraciones icónicas, ahora con una propuesta que combina los códigos
urbanos de Buenaventura con la potencia lírica aderezada con sonidos que lo
dejan bien parado en el mundo global de la música urbana.
Para DFZM, este sencillo representa no solo un paso natural
en su evolución artística, sino también una declaración de identidad. “Maaaa”
captura la esencia de su origen en la calidad musical y la mezcla con una
producción que respira calle, ritmo, memoria y ambición. Es el sonido de un
joven que no olvida de dónde viene mientras se prepara para conquistar nuevos
territorios.
En México, su llegada ya genera expectativa. Durante la
última quincena de 2025, DFZM estará realizando promoción en medios nacionales
para presentar este nuevo tema, con miras a afianzar una relación con el
público mexicano que, desde hace meses, lo escucha con creciente interés. El
país se convierte así en su siguiente capítulo, una estación obligada para un
artista que ha aprendido a crecer sin prisa pero sin pausa, construyendo su
carrera con la misma perseverancia que lo llevó de las esquinas de Buenaventura
a compartir estudio con las figuras más grandes del reggaetón latino.
Con “Maaaa”, DFZM confirma que pertenece a esta generación que transforma el género desde la raíz, narrando una historia propia de crecimiento arropado con poesía urbana. Su llegada a México no es una visita más: es la irrupción de un nombre que seguirá sonando con fuerza, que trae un movimiento a cuestas y que está listo —más que nunca— para conquistar el país. Este es el sencillo donde pueden apreciar la calidad de este tema listo para romperla en México: https://youtu.be/knvqDaGS6GA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión