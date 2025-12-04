“El Wuero”, “El Juaco” y “El Gordito” caen en Metepec con arma y sustancias
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Metepec.- La madrugada de hoy se registró una tensa movilización cuando tres sujetos que viajaban en un Mercedes Benz café sin placas llamaron la atención de policías estatales sobre avenida Solidaridad Las Torres. Según los oficiales, el carro rebasó la patrulla y al pasar junto a ellos, soltó un olor extraño que hizo que los uniformados se pusieran alerta. Les dieron alcance a la altura de Comonfort y, tras marcarles el alto, comenzó la revisión.
Dentro del vehículo, los policías hallaron una pistola negra
con detalles gris y dorado, un cargador con cartuchos calibre .38, tres
celulares, dos grinders, uno azul y otro metálico negro y un blíster con
semillas que, al parecer, eran de marihuana. Los tripulantes, quienes
presuntamente también iban fumando fueron bajados del auto y revisados.
Los detenidos fueron identificados como Edgar “N” de 26 años
alias El Wuero; Joaquín “N” de 30 alias El Juaco; y José “N” de 24, alias El Gordito.
Este último, de acuerdo con información preliminar, podría estar ligado al
acopio de armas para moverlas hacia distintos municipios del Estado de México y
la CDMX, aunque todo eso deberá ser confirmado por las autoridades.
Tras la lectura de sus derechos, los tres hombres y todo lo que les fue asegurado quedaron en manos de la Fiscalía General de la República, donde se definirá su situación legal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión